







ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ И ЭЛЕКТРОННАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ПРОДАЖА

Проект может расширить состав плательщиков НДС иностранными индивидуальными предпринимателями, которые, как и иностранные организации, будут обязаны уплачивать этот налог в бюджет республики при реализации электронных услуг белорусским покупателям.





При этом, пишет Оfficelife.media, иностранные организации и индивидуальных предпринимателей освободят от НДС, если оборот по реализации электронных услуг за квартал не превысит сумму, эквивалентную €10 тыс. без учета НДС.









В планах — расширить и состав покупателей электронных услуг: теперь это будут не только физические лица, но и организации.





Также проект вводит новое понятие «электронная дистанционная продажа товаров». Иностранные организации (индивидуальные предприниматели), реализующие товары белорусским покупателям при электронной дистанционной продаже, обязаны будут стать на учет и уплачивать НДС в бюджет Беларуси по ставке 20%. Положения, которые касаются электронных услуг и электронной дистанционной продажи товаров, планируется ввести в действия с 1 июля 2022 года.





ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ВЫЧЕТ

С 2022 года может вырасти предельный размер инвестиционного вычета. По зданиям, сооружениям и передаточным устройствам он увеличивается с 15 до 20%, а по машинам и оборудованию — с 30 до 40%. Инвестиционный вычет позволяет включать одномоментно определенный процент стоимости приобретений в затраты, учитываемые при налоге на прибыль.





РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ

Проект изменений в Налоговый кодекс предусматривает закрытый перечень расходов на рекламу, которые могут быть учтены без нормирования в составе затрат при налоге на прибыль. Речь идет о расходах на рекламные мероприятия через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационные сети, а также на наружную рекламу и участие в выставках, ярмарках, экспозициях.





РАСХОДЫ НА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Проект также исключает из нормируемых затраты на оплату стоимости топливно-энергетических ресурсов, израсходованных на основные производственные и вспомогательные производственно-эксплуатационные нужды. В итоге эти расходы могут быть в полном размере включены в 2022 году в состав затрат, учитываемых при налоге на прибыль.





Затраты на оплату стоимости топлива для механических транспортных средств, судов, машин, механизмов и оборудования, а также на зарядку электромобилей, как и прежде, могут быть учтены при налогообложении в пределах норм, установленных руководителем организации самостоятельно или на основании результатов испытаний, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией.





УВЕЛИЧЕНИЕ СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

С 2022 года местные Советы депутатов наделят правом увеличивать ставку налога на прибыль не более чем на 2% для отдельных категорий плательщиков, которые полностью уплачивают налог на прибыль в местные бюджеты. Сейчас она составляет 18%.





Исчисление налога на прибыль по новой ставке планируется осуществлять с 1 января года, следующего за годом, когда было принято решение об увеличении ставки.





ФАКТИЧЕСКИЙ ВЛАДЕЛЕЦ ДОХОДА

Проектом документа вводятся критерии, которые необходимо принимать во внимание при определении статуса фактического владельца дохода. Речь идет об исчислении налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Беларуси через постоянное представительство. Будут учитывать соразмерность используемых площадей и оборудования, соотнесение количества и квалификации работников, а также другие критерии.





ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ

Еще одно возможное изменение: налоговые агенты будут обязаны представлять декларацию по подоходному налогу с физических лиц ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.