







Израильские СМИ сообщают, что за проблемой стоит возможная кибератака. В одной из таких станций в городе Исфахан на табло появилась надпись «Хаменеи, где наш бензин?», что также подтверждает версию взлома.





Министр внутренних дел Ирана в беседе с журналистами, пишет haqqin.az, подтвердил прекращение продажи бензина по смарт-картам, ссылаясь на технические проблемы, которые «вскоре будут устранены».





Представитель министерства нефти Ирана Али Форузандех, в свою очередь, заявил, что цены на топливо останутся прежними.