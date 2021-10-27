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По всему Ирану закрылись автозаправки

Министерство нефти Ирана признало, что во вторник, 26 октября, по всему Ирану прекратились продажи топлива на заправочных станциях по государственным смарт-картам.



Израильские СМИ сообщают, что за проблемой стоит возможная кибератака. В одной из таких станций в городе Исфахан на табло появилась надпись «Хаменеи, где наш бензин?», что также подтверждает версию взлома.

Министр внутренних дел Ирана в беседе с журналистами, пишет haqqin.az, подтвердил прекращение продажи бензина по смарт-картам, ссылаясь на технические проблемы, которые «вскоре будут устранены».

Представитель министерства нефти Ирана Али Форузандех, в свою очередь, заявил, что цены на топливо останутся прежними.
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