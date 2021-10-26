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Россия на треть увеличила поставки свинины в Беларусь

В Россельхознадзоре отметили, что ввоз свинины из-за рубежа в РФ снижается.

 Россия за десять месяцев текущего года на треть увеличила поставки свинины в Беларусь, сообщила во вторник Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), пишет sputnik.by

"Россельхознадзор зафиксировал и рост экспорта свинины. С 1 января по 17 октября этого года поставки указанной продукции за рубеж составили 102,8 тысячи тонн", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что основным импортером свинины является Вьетнам (48,5 тысячи тонн).

При этом отправки в Беларусь выросли за указанный период на 33% – с 14,7 тысячи тонн до 19,5 тысячи.

В то же время в Россельхознадзоре отметили, что ввоз свинины из-за рубежа в РФ снижается: с начала текущего года импортировано 4 тысячи тонн мяса, а это на 16% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Поставки из Беларуси

Основную часть выручки белорусских производителей на российском рынке составляют мясо и молоко: за 7 месяцев из Беларуси в РФ поставлено продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 2,552 миллиарда долларов (104,6% к соответствующему периоду 2020 года).
Больше всего денег отечественным производителям принесло молоко – 1,196 миллиарда, порядка 388 миллионов долларов получили мясокомбинаты.
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