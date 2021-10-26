С 15 ноября 2021 года вступит в силу закон №98-З, подписанный 7 мая 2021 года. Согласно документу, минимальный потребительский бюджет (МПБ) в Беларуси отменят, пише т 1prof.by





С этой даты будут применять только один социальный норматив – бюджет прожиточного минимума (БПМ).





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Бюджет прожиточного минимума – установленная государством денежная сумма, которая должна удовлетворить основные жизненные потребности гражданина страны. Это аналитический инструмент, позволяющий определить уровень жизни.





С 1 августа 2021 года БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 283,46 рубля, что на 3,7% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 мая по 31 июля текущего года – 273,27 рубля.





По мнению министра труда и социальной защиты Ирины Костевич, введение единого социального норматива не уменьшит объемы финансовой поддержки граждан, а позволит обеспечить единообразный подход для определения выплат, носящих социальный характер, иных обязательств государства, а также критерия предоставления отдельных видов государственной помощи.





– На практике сегодня в большинстве случаев по всем вопросам социальной политики, защиты и поддержки граждан действует прежде всего бюджет прожиточного минимума. Это уровень малообеспеченности, пенсионное обеспечение, социальная поддержка малообеспеченных граждан. Поэтому, видя, что на практике больше всего работает бюджет прожиточного минимума (он еще у нас определяется по социально-демографическим группам), был принят закон, который устанавливает единый социальный норматив, – пояснила министр труда и социальной защиты.





Компетентно от ФПБ





Изменения законодательства затрагивают и вопрос расчета минимальной заработной платы. По словам заместителя начальника Главного управления социального партнерства и трудовых отношений аппарата Совета ФПБ Елены Хлус, в текущем квартале Национальный совет по трудовым и социальным вопросам, в состав которого входят ФПБ, представители правительства Беларуси и республиканского объединения нанимателей, рассмотрит нормы, касающиеся расчета месячной зарплаты белорусов в свете внесенных изменений в Закон №124-3 от 17 июля 2002 «Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы» новым нормативным актом.





– Данный норматив будет пересматривается ежегодно с 1 января. При этом его размер не должен быть ниже 30% прогнозируемого значения номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по республике, – пояснила Елена Хлус.





Для чего применяется минимальный потребительский бюджет





Минимальный потребительский бюджет – расходы граждан на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека.





МПБ применяется как социальный норматив для прогнозирования изменений уровня жизни населения и усиления социальной поддержки нуждающихся граждан.





Среднедушевой МПБ семьи из четырех человек служит основой для определения права граждан на:





получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений;

льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек.

Размеры МПБ для разных групп населения





Среднедушевые МПБ утверждаются ежеквартально постановлением Минтруда и соцзащиты в ценах последнего месяца квартала для пяти социально-демографических групп населения и двух видов семей разного состава.





Размеры ныне действующих нормативов, установленные на период с 1 августа по 31 октября 2021 года:





трудоспособное население – 583,04 рубля;

пенсионеры – 452,95 рубля;

дети в возрасте до трех лет – 382,94 рубля;

дети в возрасте от трех до шести лет – 496,81 рубля;

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 500,12 рубля;

семья из четырех человек – 460,31 рубля;

молодая семья из трех человек – 497,22 рубля.







