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EPAM вошёл в топ-100 лучших компаний США. Причины: быстрые процессы и Добкин

Американский журнал Newsweek составил список из 100 компаний, «ради работы в которых можно продать душу». Первое место заняла Spotify, а EPAM оказался на 49-м месте.

Основными критериями для оценки компаний были: отношение сотрудников к работодателям, внутренние ценности, этические нормы и «плюшки» сотрудникам: медицинская страховка, оплачиваемый отпуск, пишет dev.by 

Каждая компания в рейтинге описывается краткой фразой. EPAM описывается так: 

«Даже новички могут говорить напрямую с CEO. Организационная структура позволяет принимать решения за считанные минуты. Slide decks? Неа».

По данным Newsweek, в EPAM работает 36 400 человек. В то же время в последнем квартальном отчёте компании была другая цифра: на конец июня 2021 численность персонала составила 47 850 сотрудников, в их числе 42 800 производственных специалистов.
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