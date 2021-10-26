Основными критериями для оценки компаний были: отношение сотрудников к работодателям, внутренние ценности, этические нормы и «плюшки» сотрудникам: медицинская страховка, оплачиваемый отпуск, пишет dev.by





Каждая компания в рейтинге описывается краткой фразой. EPAM описывается так:





«Даже новички могут говорить напрямую с CEO. Организационная структура позволяет принимать решения за считанные минуты. Slide decks? Неа».





По данным Newsweek, в EPAM работает 36 400 человек. В то же время в последнем квартальном отчёте компании была другая цифра: на конец июня 2021 численность персонала составила 47 850 сотрудников, в их числе 42 800 производственных специалистов.



