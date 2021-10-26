



Статорганы отчитались о розничном товарообороте организаций торговли и доле белорусских товаров в продажах розницы. На этот раз подведены итоги 9 месяцев 2021 года, сообщает сайт banki24.by





Товарооборот организаций торговли за 9 месяцев составил 36,4 млрд BYN. При этом продажи товаров отечественного производства достигли 21,7 млрд BYN. Удельный вес белорусской продукции в товарообороте организаций снизился до 59,5%. Доля отечественных товаров в продажах стала рекордно низкой, если сравнивать ее с показателями за 9 месяцев на отрезке 2013-2021 гг.





Справочно: в январе-сентябре 2013 года удельный вес белорусской продукции еще достигал 71,7%. Затем в 2014 году он упал до 70,7%, в 2015-м – до 69,8%, в 2016-м – до 66,2%, в 2017-м – до 65%, в 2018-м – до 63,4%, в 2019-м – до 61,6% и в 2020-м – до 60,7%.





Заметно, что на протяжении 8 лет подряд вес отечественных товаров в продажах постоянно уменьшался. Это происходило несмотря на декларации чиновников об импортозамещении на потребительском рынке. В сумме за указанное время доля товаров made in Belarus сократилась на 12,2 процентного пункта.





По принятой в стране классификации товары бывают продовольственными и непродовольственными. В первую категорию входят пищевые продукты, напитки и табачные изделия, во вторую – все остальное. В обеих товарных группах идет поступательное уменьшение доли белорусской продукции.





Однако по товарам непродовольственной группы это происходит быстрее и в данной категории отечественные производители уже уступили главное положение на рынке.





За 2013-2021 гг. удельный вес белорусских продтоваров сократился с 83,3% до 76,8%. Параллельно в непродовольственной группе доля отечественной продукции упала с 56,3% до 40,9%.





Почему продукты питания из Беларуси еще удерживают внутренний рынок? Это может быть связано с логистикой доставки продовольствия из других стран: многие товары скоропортящиеся, да и затраты на перевозки в Беларусь могут быть слишком высоки. Такую продукцию просто нет смысла ввозить в нашу страну.





Впрочем, среди пищевых продуктов все равно есть позиции, где доминирует импорт. По итогам 9 месяцев 2021-го это свежие фрукты и орехи (доля импорта 92,7%), рыба (87,2%), растительное масло (84,8%).





Среди непродовольственных товаров низкая доля белорусских фиксировалась в продажах автомобилей (13,9%), телевизоров (14,5%), стиральных машин (15%), парфюмерно-косметической продукции и туалетных принадлежностей (17,8%).







