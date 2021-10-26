



"Это нетерпимо! Ни один "губернатор" не будет работать, если в этом году зябь не будет поднята", - заявил Лукашенко во вторник во время рабочей поездки в Лиду. Его цитирует его пресс-служба.





"Мы застыли, мы успокоились. А весной сколько будет работы! Мы же не успеем! Поэтому подъем зяби, уборка кукурузы на зерно! Немедленно. С утра до ночи. Не надо ждать, что кукуруза высохнет, - попадем под снег", - продолжил он.





Лукашенко также предупредил вице-премьера Александра Субботина, отвечающего за сельское хозяйство:





"Упаси господь, хоть где-то в стране пойдет под снег кукуруза, которую мы оставили на зерно. Я знаю, что говорю, - 11-й час - я не увидел ни одного комбайна в поле, который бы убирал кукурузу. Ладно комбайн для уборки кукурузы, но я не увидел ни одного трактора, который бы пахал, под зябь поднимал почву".





"Задача: если в течение недели в крупных хозяйствах на вспашке зяби не будет два трактора, а в средненьком, малом - один трактор (прежде всего энергонасыщенный), работать не будет никто.





Расслабились, дальше некуда! Мы же тысячи энергонасыщенных тракторов поставили в этом и прошлом годах. Чем они сейчас занимаются?", - сказал он.





По информации пресс-службы, Лукашенко "указал и на ряд иных конкретных недостатков в проведении сельхозработ, дав на этот счет четкие поручения".