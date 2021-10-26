+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Лукашенко пригрозил лишить "губернаторов" постов. Как думаете, за что?

Лукашенко раскритиковал чиновников за недостатки при проведении осенних сельхозработ в регионах.


"Это нетерпимо! Ни один "губернатор" не будет работать, если в этом году зябь не будет поднята", - заявил Лукашенко во вторник во время рабочей поездки в Лиду. Его цитирует его пресс-служба.

"Мы застыли, мы успокоились. А весной сколько будет работы! Мы же не успеем! Поэтому подъем зяби, уборка кукурузы на зерно! Немедленно. С утра до ночи. Не надо ждать, что кукуруза высохнет, - попадем под снег", - продолжил он.

Лукашенко также предупредил вице-премьера Александра Субботина, отвечающего за сельское хозяйство: 

"Упаси господь, хоть где-то в стране пойдет под снег кукуруза, которую мы оставили на зерно. Я знаю, что говорю, - 11-й час - я не увидел ни одного комбайна в поле, который бы убирал кукурузу. Ладно комбайн для уборки кукурузы, но я не увидел ни одного трактора, который бы пахал, под зябь поднимал почву".

"Задача: если в течение недели в крупных хозяйствах на вспашке зяби не будет два трактора, а в средненьком, малом - один трактор (прежде всего энергонасыщенный), работать не будет никто. 

Расслабились, дальше некуда! Мы же тысячи энергонасыщенных тракторов поставили в этом и прошлом годах. Чем они сейчас занимаются?", - сказал он.

По информации пресс-службы, Лукашенко "указал и на ряд иных конкретных недостатков в проведении сельхозработ, дав на этот счет четкие поручения".
Источник: smartpress.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]