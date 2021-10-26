В настоящее время на сайте Министерства финансов Республики Беларусь размещен проект изменений в Налоговый кодекс на 2022 г (далее – проект НК). Планируется, что многие из предложенных изменений вступят в силу с 1 января 2022 г.





Елена Говша. О наиболее важных изменениях в налоговом регулировании для белорусского и иностранного бизнеса в комментарии агентству ПраймПресс рассказала налоговый консультант EY в Беларуси





«Представленный проект НК помимо ежегодных изменений, которые касаются индексации установленных в белорусских рублях ставок налогов, налоговых вычетов, критериев применения упрощенной системы налогообложения, содержит, на наш взгляд, и довольно интересные новшества», - сказала Елена Говша.





Электронные услуги и электронная дистанционная продажа





Проектом НК планируется расширить состав плательщиков НДС иностранными индивидуальными предпринимателями. То есть, иностранные индивидуальные предприниматели так же, как и иностранные организации, будут обязаны исчислять и уплачивать НДС в бюджет Республики Беларусь при реализации покупателям Республики Беларусь электронных услуг.





В то же время иностранным организациям (индивидуальным предпринимателям) не нужно будет исчислять и уплачивать НДС, если оборот по реализации электронных услуг за квартал не превысит сумму, эквивалентную 10 000 евро без учета НДС. Сумма оборота определяется исходя из курса центрального банка государства по месту госрегистрации иностранной организации (индивидуального предпринимателя), на последнее число квартала, в котором услуги реализованы белорусскому покупателю.





Также планируются расширить состав покупателей электронных услуг. Ранее покупателями электронных услуг признавались только физические лица. Проектом НК предусмотрено, что иностранная организация (индивидуальный предприниматель) обязаны будут стать на учет и уплачивать НДС при реализации электронных услуг организации, если на дату оказания услуг она не является плательщиком НДС в Беларуси по оборотам реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и при этом выполняется одно из следующих условий:





Республика Беларусь является местом государственной регистрации организации;

местом нахождения банка, в котором открыт счет, используемый организацией для оплаты услуг в электронной форме или оператора электронных денежных средств, через которого осуществляется оплата, является территория Республики Беларусь;

сетевой (IP) адрес устройства, использованного организацией при приобретении таких услуг, зарегистрирован в Республике Беларусь (относится к адресному пространству Республики Беларусь);





международный код страны телефонного номера, используемого организацией для приобретения или оплаты таких услуг, присвоен Республике Беларусь.

Помимо этого, проектом НК вводится новое понятие - электронная дистанционная продажа товаров, для которого предусмотрена отдельная статья НК, и согласно которой иностранные организации (индивидуальные предприниматели), реализующие товары покупателям Беларуси при электронной дистанционной продаже, обязаны будут стать на учет и уплачивать НДС в бюджет Республики Беларусь по ставке 20%. Процесс постановки на учет, исчисления и уплаты НДС, а также правила подачи налоговых деклараций очень схож с тем, когда иностранная организация (индивидуальный предприниматель) оказывает электронные услуги.





Положения, касающиеся электронных услуг и электронной дистанционной продажи товаров, планируются ввести в действия с 1 июля 2022 г.





Инвестиционный вычет

С 2022 г планируется увеличение предельных размеров инвестиционного вычета, а именно, по зданиям, сооружениям и передаточным устройствам размер увеличивается с 15% до 20%, по машинам и оборудованию – с 30% до 40%. Елена Говша напоминает, что инвестиционный вычет позволят включать одномоментно определенный процент от стоимости приобретенных зданий и сооружений, машин и оборудования, транспортных средств в затраты, учитываемые при налогообложении налогом на прибыль.





Расходы на рекламу

Проектом НК предусмотрен закрытый перечень расходов на рекламу, которые могут быть учтены без нормирования в составе затрат, учитываемых при налогообложении налогом на прибыль, среди них расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационные сети; расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов; расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр, каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах, товарных знаках и знаках обслуживания, и о самой организации.





«Другие расходы на рекламу, которые не включены в этот перечень - например, приобретение призов для рекламных игр - могут быть учтены при налогообложении только в составе прочих нормируемых затрат», - сказала Елена Говша.





Расходы на ТЭР

Елена Говша отметила, что проектом НК из состава нормируемых затрат исключены затраты на оплату стоимости топливно-энергетических ресурсов, израсходованных на основные производственные нужды и вспомогательные производственно-эксплуатационные нужды. «Таким образом, данные расходы могут быть включены в 2022 г в состав затрат, учитываемых при налогообложении налогом на прибыль, в полном размере», - сказала эксперт.





Что касается затрат на оплату стоимости топлива для механических транспортных средств, судов, машин, механизмов и оборудования, а также на оплату зарядки электромобилей на зарядных станциях, то они, как и прежде, подлежат нормированию и могут быть учтены при налогообложении в пределах норм, установленных руководителем организации самостоятельно либо на основании результатов испытаний, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией.





Увеличение ставки налога на прибыль

С 2022 г областные Советы депутатов (в том числе местные Советы депутатов базового территориального уровня и Минский городской Совет депутатов) наделяются правом увеличивать ставку налога на прибыль (на сегодняшний день - 18%) не более чем на 2% для отдельных категорий плательщиков, которые полностью уплачивают налог на прибыль в местные бюджеты.





Предполагается, что исчисление налога на прибыль по новой ставке будет осуществляться с 1 января года, следующего за годом, когда решение об увеличении ставки было принято.





Фактический владелец дохода

Елена Говша прокомментировала, что текущим проектом НК вводятся критерии, которые необходимо принимать во внимание при определении статуса фактического владельца дохода в целях исчисления налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство.





Например, использование для осуществления своей деятельности труда работников (помимо членов органа (органов) управления, секретаря), соразмерность используемых площадей и оборудования при осуществлении предпринимательской деятельности, соотнесение количества и квалификации работников осуществляемому иностранной организацией виду деятельности; и другие критерии.





Отчетность по подоходному налогу

Проектом НК предусмотрено, что налоговые агенты будут обязаны предоставлять налоговую декларацию по подоходному налогу с физических лиц ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.





В заключение Елена Говша отметила, что сейчас сложно спрогнозировать, будет ли текущий проект изменений Налогового кодекса значительным образом отличаться от того, что окажется в принятом в итоге законопроекте. Поэтому нельзя исключать и вероятность того, что и другие существенные изменения могут появиться в 2022 г.





EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Компания взаимодействует c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей.





В 19 офисах фирмы (в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500 специалистов.





В Беларуси EY работает с 1994 г. Штат сотрудников насчитывает более 550 человек.





Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом.





Ernst & Young Global Limited − юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, − является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на сайте: www.ey.com.