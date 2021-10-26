Белорусский рубль четвёртый день подряд укрепляется к доллару и евро, но второй день дешевеет к корзине валют. Это связано со стремительным укреплением российского рубля.





Курс доллара снизился ещё на 0,0057 BYN до 2,4154 BYN/USD — минимума за 455 дней. Всего два дня отделяет доллар от минимума за 15 месяцев.





Стоимость американской валюты падает уже четвёртые торги подряд, а с начала месяца обвалилась уже почти на 10 копеек (0,0982 BYN).





Курс евро рухнул сразу на 0,0162 BYN до 2,8194 BYN/EUR — минимума за 456 дней.





Евровалюта теряет свои позиции к белорусскому рублю уже пятую торговую сессию подряд. Её снижение с начала октября уже приблизилось к 12(!) копейкам (0,1172 BYN).





Курс российского рубля улетел вверх сразу на 0,0240 BYN до 3,4731 BYN/100 RUB и с максимума за 14 дней взметнулся до максимума за 117 дней (почти четыре месяца).





Московская биржа

Сегодня в Москве на торгах валютной биржи российский рубль продолжил уверенно дорожать. За полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара упал на 58 копеек до 69,5526 RUB/USD.





Доллар откатился до минимума с 29 июня 2020 года — минимума за 16 месяцев.





Средневзвешенный курс евро к этому же времени потерял приблизительно 1 рубль и откатился до 80,74 RUB/EUR — минимума за 15,5 месяцев.