+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Евро рухнул до 15-месячного минимума. Доллар приземлился где-то рядом

Стоимость российского рубля скачком выросла до максимума с начала июля текущего года. Как следствие, валютная корзина подорожала на 0,17% до максимума за 8 дней.

Белорусский рубль четвёртый день подряд укрепляется к доллару и евро, но второй день дешевеет к корзине валют. Это связано со стремительным укреплением российского рубля.

Курс доллара снизился ещё на 0,0057 BYN до 2,4154 BYN/USD — минимума за 455 дней. Всего два дня отделяет доллар от минимума за 15 месяцев.

Стоимость американской валюты падает уже четвёртые торги подряд, а с начала месяца обвалилась уже почти на 10 копеек (0,0982 BYN).

Курс евро рухнул сразу на 0,0162 BYN до 2,8194 BYN/EUR — минимума за 456 дней.

Евровалюта теряет свои позиции к белорусскому рублю уже пятую торговую сессию подряд. Её снижение с начала октября уже приблизилось к 12(!) копейкам (0,1172 BYN).

Курс российского рубля  улетел вверх сразу на 0,0240 BYN до 3,4731 BYN/100 RUB и с максимума за 14 дней взметнулся до максимума за 117 дней (почти четыре месяца).

Московская биржа

Сегодня в Москве на торгах валютной биржи российский рубль продолжил уверенно дорожать. За полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара упал на 58 копеек до 69,5526 RUB/USD.

Доллар откатился до минимума с 29 июня 2020 года — минимума за 16 месяцев.

Средневзвешенный курс евро к этому же времени потерял приблизительно 1 рубль и откатился до 80,74 RUB/EUR — минимума за 15,5 месяцев.
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]