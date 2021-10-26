Ей удалось обойти по количеству поставленных на учет автомобилей такие европейские бестселлеры, как Renault Clio и Dacia Sandero.





Согласно приведенной статистике, за первый месяц осени в Европе зарегистрировали 24 591 электрокар Tesla Model 3, что на 58 процентов больше, чем в сентябре 2020 года, и на 42 процента — чем в сентябре 2019 года.





Для сравнения: в прошлом месяце европейцы поставили на учет 18 264 экземпляра Renault Clio (второе место, -23 процента к сентябрю 2020 года и -27 процентов к тому же месяцу 2019 года). Замыкает первую тройку Dacia Sandero с результатом 17 988 зарегистрированных машин (-9 и +41 процент соответственно).





При этом Tesla Model 3 не попала даже в десятку самых популярных машин в Европе по итогам девяти месяцев нынешнего года. В этом рейтинге первые три места достались Volkswagen Golf (176 061 автомобиль), Toyota Yaris (157 240 штук) и Dacia Sandero (148 523 экземпляра).





В начале октября Tesla отчиталась о рекордных продажах: компании удалось реализовать 241 300 электрокаров, что на на 102 тысячи штук больше, чем за тот же период прошлого года. Это стало лучшим квартальным результатом для американского автопроизводителя, которому не помешал даже глобальный кризис электронных компонентов.





Дело в том, что, в отличие от других автомобильных марок, Tesla не привязана к одному поставщику микрочипов и активно закупает их у всех, у кого они есть в наличии, «подстраивая» их под свои нужды и быстро переписывая программное обеспечение.