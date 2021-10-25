Сергея Балыкина. Беларусь не перейдет на единую с Россией валюту. Такой вывод сделали многие из сообщения Министерства финансов, распространенного в связи с проработкой четвертой программы с Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР).Своим мнением по этому поводу корреспондент газеты «Белорусы и рынок» попросил поделиться экономиста





«Сотрудничество с Евразийским фондом стабилизации и развития, нашим давним партнером, является обоснованным и выгодным с финансовой точки зрения. В настоящее время прорабатывается уже четвертая программа с фондом. <...> Вопрос перехода на единую валюту не является предметом обсуждения проекта Матрицы мер с ЕФСР», — цитирует БелТА сообщение Минфина.





После пресс-релиза Минфина осталось двусмысленное послевкусие: то ли переход на единую валюту не является условием четвертой программы с ЕФСР, то ли официальный Минск вообще не планирует переходить на единую валюту в отношениях с Россией. И что бы это значило?





Наихудший сценарий экономического поведения





— Никто ведь не знает, что на самом деле думает белорусская власть. Могу сказать только одно: сегодня мы выбрали наихудший сценарий экономического поведения. Мы закрываем все двери: с Польшей, Литвой, Украиной, с Западом и с Востоком, мы самоизолируемся.





Прежде всего надо понять, кто мы. Беларусь – это малая открытая экономика; будучи страной малой и не самодостаточной, мы обречены со всеми торговать, со всеми дружить. Если, конечно, хотим нормально жить.





Более того, что бы нам не говорила и власть, и оппозиция, белорусская экономика – часть экономики бывшего Советского Союза, или, если угодно, часть российской экономики.





Все наши промышленные гиганты, вся инфраструктура создана во времена СССР и была завязана на союзный рынок, а союзным рынком можно считать российский рынок: в рамках Советского Союза Россия выполняла функцию донора, снабжая советские республики энергетическими и другими ресурсами по дешевым ценам и покупая их продукцию по достаточно высоким.





Эта ситуация продолжается до сих пор в отношениях Беларуси и России. Мы сидим на российской энергетической игле — в этом нет никаких сомнений. Россия длительное время дотировала нас посредством низких цен на нефть: мы закупали сырье (нефть) по низким ценам, а конечный продукт (автомобильное топливо и прочее) продавали по рыночным ценам на Запад, и на это зарабатывали.





Плюс еще была своя «химия», система «разбавителей-растворителей», которая давала возможность зарабатывать дополнительно, причем не столько стране, сколько приближенному к власти бизнесу.





После того, как Россия провела налоговый маневр и начала торговать с нами нефтью по более высоким ценам, она все равно продолжает нас поддерживать, прежде всего за счет цены на газ: Беларусь получает тысячу кубометров газа за 128 долларов, соседи покупают по цене в разы выше.





За счет более низкой цены на газ мы можем обеспечить и более низкие коммунальные платежи, и более низкую себестоимость конечной продукции, и более низкую себестоимость отечественной теплоэнергии, электроэнергии. По сути дела, все это поддержка России.





А белорусская экономика энергетически неэффективна: на единицу произведенной продукции мы тратим электроэнергии больше, чем развитые страны. Покупай мы энергоресурсы по рыночным ценам, наша продукция была бы дороже даже с учетом дешевой рабочей силы.





Российский рубль как единая валюта выглядит привлекательнее





— Мы могли, пользуясь российским энергетическим грантом, поддержкой в течение 30 лет, выстроить эффективную экономику, переоснастить производство, выйти на западные рынки, интегрироваться в Европу, в мировую экономику. Но мы этого не сделали. И сейчас вокруг у нас враги.





В таких условиях нашим крупнейшим торговым партнером в ближайшие годы будет Российская Федерация. В принципе, это не так и плохо: российский рынок большой, белорусские субъекты хозяйствования знают, как на нем работать, у нас нет ни языковых ни культурных барьеров.





Но чтобы эффективнее работать на российском рынке, нужно от него не изолироваться, а интегрироваться. Все издержки, связанные с конвертацией, с уплатой налогов во внешней торговле, ложатся дополнительным бременем на плечи субъектов хозяйствования.





Раз приоритетным для нас остается рынок Российской Федерации, значит, нам была бы выгодна единая валюта. Сразу скажу, что российский рубль в этом отношении выглядит более привлекательным: российская экономика больше, российский рубль стабильней, обеспечен ресурсами, золотовалютным резервами, – это относительно хорошая валюта, поэтому выгоднее было бы перейти на российский рубль.





Да, это означало бы потерю экономического суверенитета, и мы не смогли бы проводить свою денежно-кредитную политику. Но такова плата за упрощение доступа на российский рынок. Более того, ни субъекты хозяйствования, ни простые обыватели этой потери суверенитета, думаю, даже не заметили бы – это наказание исключительно для белорусских чиновников.





Единая валюта – только первый шаг





— Мало того, единая валюта – только один из шагов. Чтобы свободно работать на российском рынке, нам необходимо устанавливать единые правила игры, унифицировать законодательство. Таможенное законодательство уже унифицировано, теперь нужно унифицировать гражданское, хозяйственное и налоговое законодательство.





Унификация налогового законодательства особенно актуальна, чтобы наши субъекты хозяйствования могли действовать по единым правилам — от Бреста до Владивостока. И прежде всего нужна унификация законодательства в сфере косвенных налогов (НДС, акцизы и так далее).





Проблема с НДС остается нерешенной: в торговле с Россией мы платим НДС по принципу страны назначения. Но между нашими странами нет границы, нет таможенного оформления. И вот это, как это ни парадоксально, создает проблемы с НДС.





В торговле с Польшей или Литвой сам факт пересечения границы товаром является основанием для применения нулевой ставки НДС. А при торговле с Россией применяются иные механизмы уплаты НДС: нам нужно требовать от субъектов хозяйствования сопредельного государства подтверждения об уплате ввозного НДС на его территории.





Такое подтверждение выдают налоговые органы, и не все субъекты хозяйствования хотят этим заниматься. Поэтому не всегда такое подтверждение походит и получается двойное налогообложение: НДС необходимо заплатить и здесь, и там.





На мой личный взгляд, более выгодным был бы переход к уплате НДС во взаимной торговле по принципу страны происхождения товара и принятию его к зачету в государстве-импортере.





Но проблема не решается и не будет решаться. И будем мы постепенно изолироваться от всех.