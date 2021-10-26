



По курсу Центробанка РФ на 26 октября это составляет почти 121,18 млн долларов.





Информация от 283-м выпуске валютных государственных краткосрочных облигаций появилась в Республиканском центральном депозитарии ценных бумаг.





Из нее следует, что 283-й выпуск был зарегистрирован 25 октября. Всего эмитируется 8 498 877 ценных бумаг номиналом 1000 российских рублей. Датой начала обращения облигаций указано 25 октября 2021 года, а датой погашений — 24 января 2022 года