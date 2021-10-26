Минфин выпустил 3-месячные облигации почти на 8,5 млрд российских рублей
Минфин Беларуси выпустил облигации на без малого 8,5 млрд российских рублей.
По курсу Центробанка РФ на 26 октября это составляет почти 121,18 млн долларов.
Информация от 283-м выпуске валютных государственных краткосрочных облигаций появилась в Республиканском центральном депозитарии ценных бумаг.
Из нее следует, что 283-й выпуск был зарегистрирован 25 октября. Всего эмитируется 8 498 877 ценных бумаг номиналом 1000 российских рублей. Датой начала обращения облигаций указано 25 октября 2021 года, а датой погашений — 24 января 2022 года
Источник: reform.by
11:53 26/10/2021
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