Нацбанк рекомендует банкам увеличить ставки по кредитам
Национальный Банк Республики Беларусь выпустил постановление № 306 от 22 октября 2021 года "О расчетных величинах стандартного риска".
В этом постановлении рекомендуются определенные ставки по кредитам и они выше чем в предыдущем постановлении:
"... по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам (за исключением кредитов, предоставленных на льготных условиях по решениям Президента Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь, за счет средств республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов), – 15,33 процента годовых.
По новым кредитам в национальной валюте, предоставленным физическим лицам (за исключением кредитов, предоставленных на льготных условиях по решениям Президента Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь, за счет средств республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов), – 20,29 процента годовых.."
Напомним что ранее (в августе) для юридических лиц рекомендовались ставки 14,87 процента годовых. А для физических лиц - 19,02 процента годовых...
Поэтому сейчас следует ждать повышения ставок по кредитам, предлагаемым белорусскими банками.
11:45 26/10/2021
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