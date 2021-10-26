В Минфине сообщили, что в прессе публикуются утверждения экспертов о том, что условием реализации новой программы сотрудничества Беларуси с Евразийским фондом стабилизации и развития могут выступать привязка национальной валюты РБ к российскому рублю либо переход на единую валюту в рамках "союзного государства" Беларуси и России.









Таким образом, Минфин по каким-то причинам не стал комментировать предположение о возможной договоренности о привязке белорусского рубля к российскому. Возможно, это случайно, но не исключено, что такая договоренность действительно существует. На это указывает динамика курсов иностранных валют на Белорусской валютно-фондовой бирже.





С начала текущего года по 22 октября курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже снизился на 5,8%, курс евро опустился на 10,6%, в то время как российский рубль подешевел всего на 1,6%. Возможно, такая динамика определяется рыночными факторами, так как Россия является основным торговым партнером для РБ, но нельзя исключить и договоренность РБ и РФ.





В связи с этим можно отметить, что со 2 сентября 2019 года Евразийскому банку развития, который распоряжается деньгами ЕФСР, предоставлен статус маркет-мейкера по доллару, евро и российскому рублю на БВФБ. И с начала 2020 года курс российского рубля колеблется в пределах нескольких процентов от уровня 3,4 белорусского рубля за 100 российских. Причем амплитуда колебаний постепенно сокращается.





Рынок обеспечить подобную стабильность вряд ли способен, так что фактически привязка осуществляется уже около двух лет.





Вопрос только в том, будет ли вообще исключено колебание курса российского рубля на БВФБ даже на доли процента. Пока это неизвестно.





Возможно, вопрос об этом будет решен после 4 ноября, когда (или если) состоится заседание Высшего госсовета "союзного государства" РФ и РБ, на котором предполагается утверждение 28 союзных программ.





Формально вопрос о привязке курсов там не стоит, но он может быть решен в неформальном порядке.