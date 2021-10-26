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Цены на яблоки и огурцы почти на 25% завышали в некоторых магазинах Минска

КГК выявил завышение цен в каждом четвертом магазине.

Госконтроль выявил ряд дисциплинарных нарушений в ходе проверки торговых объектов. Фото: Надежда Бутович

Комитетом госконтроля обнаружены нарушения в формировании цен в каждом четвертом магазине по результатам проверок за январь-сентябрь 2021 года. Об этом пишет Belarus.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проверку провели в 2044 торговых объектах, в 494 из них цены оказались завышенными. Так, в магазинах Минска цены на яблоки и огурцы оказались выше положенных на 20-25%, на свинину – на 4-5%.

– Торговля пытается обойти требования МАРТ, устанавливая более высокие цены на якобы новые виды изделий. К примеру, добавление к наименованию тушки цыпленка-бройлера одного слова «увеличило» ценник на 15%. Чтобы исключить эти факты, госконтроль направил в правительство предложения по изменению в ценовой законодательство, – сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки торговым объектам было направлено 895 рекомендаций об устранении нарушений. 566 работников торговли привлекли в дисциплинарной и административной ответственности и выписаны штрафы на общую сумму почти в 5 миллионов рублей.

В ведомстве подчеркнули, что на рынке нет недостатка в продовольствии, а перебои с поставками отдельных видов товаров связаны с плохой организацией работы между производителями и субъектами торговли.
Источник: Галина Мищенко
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