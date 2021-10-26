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Молдова впервые за 30 лет купила газ не у России, его будут доставлять через Украину

Молдова впервые за 30 лет закупила газ у альтернативного поставщика, а не у России. Об этом пресс-служба министерства иностранных дел Молдовы сообщила "Европейской правде" 25 октября.

Фото: depositphotos.com (архив)

"Сегодня правительство Республики Молдова впервые в истории страны купило природный газ из альтернативного источника. Молдавская государственная компания Energocom подписала контракт с польской компанией PGNiG на 1 млн м³ природного газа", – говорится в сообщении. 

До этого в течение 30 лет Молдова покупала газ только у российского "Газпрома", сообщили в МИД, пишет Гордон. 

Для закупки газа у альтернативного поставщика Energocom провела конкурс, в нем приняли участие семь компаний, выиграла польская. Газ будет поступать в Молдову в течение суток с 6.00 26 октября, его будут транспортировать через Украину (газовый пункт Алексеевка в Черновицкой области на украинско-молдавской границе).
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