КГК предложил правительству изменения в ценовое законодательство
Комитет госконтроля с начала года проверил соблюдение ценового законодательства в 2044 торговых объектах. Нарушения установлены в каждом четвертом из них. В основном речь идет о завышении предельно допустимых надбавок на социально значимые товары.
Фото: Peter Bond / Unsplash.com
«Также установлено, что некоторые субъекты хозяйствования пытаются обойти требования законодательства посредством установления более высоких цен на якобы новые виды изделий. Например, добавление к наименованию продукции одного слова повлекло разницу отпускной цены тушки цыпленка-бройлера до 15 процентных пунктов», — говорится в сообщении КГК.
Комитет, пишет Reform.by уже направил в Совмин предложения о мерах реагирования и изменениях в законодательство.
В ходе мониторингов выявлялись и другие нарушения. Всего направлено 895 рекомендаций об устранении выявленных нарушений, 49 организаций оштрафованы на общую сумму 4,8 млн. рублей. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 566 человек.
Комитет госконтроля отмечает, что на рынке не наблюдается дефицита продовольствия, а перебои с поставками в отдельных магазинах объясняет «ненадлежащей организацией работы со стороны производителей и субъектов торговли».
08:27 26/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение