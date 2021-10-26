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«Также установлено, что некоторые субъекты хозяйствования пытаются обойти требования законодательства посредством установления более высоких цен на якобы новые виды изделий. Например, добавление к наименованию продукции одного слова повлекло разницу отпускной цены тушки цыпленка-бройлера до 15 процентных пунктов», — говорится в сообщении КГК.





Комитет, пишет Reform.by уже направил в Совмин предложения о мерах реагирования и изменениях в законодательство.





В ходе мониторингов выявлялись и другие нарушения. Всего направлено 895 рекомендаций об устранении выявленных нарушений, 49 организаций оштрафованы на общую сумму 4,8 млн. рублей. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 566 человек.





Комитет госконтроля отмечает, что на рынке не наблюдается дефицита продовольствия, а перебои с поставками в отдельных магазинах объясняет «ненадлежащей организацией работы со стороны производителей и субъектов торговли».