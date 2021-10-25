Белорусы могут терпеть до тех пор, пока их зарплаты не упадут до ста долларов, считает известный экономист Ярослав Романчук.





— Зарплаты в Беларуси сейчас 350 долларов максимум, может, меньше. Но вопрос не в том, сколько зарплата, а в том, что люди на них могут купить, — отметил экономист в эфире канала «Жизнь-малина». — Я считаю, что предельный порог терпения белорусов — около 100 долларов совокупно с серым доходом, поэтому еще падать есть куда.

При этом стратегические 500 долларов, пишет intex-press.by, Романчук считает унижением для белорусов.





— «По пятьсот» для Лукашенко и его окружения — это, очевидно, какой-то уровень благополучия, после достижения которого наступает политическая нирвана и полное приятие власти.





500 долларов — это унижение для Беларуси, потому что зарплата ниже 1000 долларов — это зона имущественных рисков. Я считаю, что ставить сейчас цель зарабатывать по 500 долларов, это как в 2000 году была цель экономической политики — 100 долларов. В нынешних долларах, которые подвержены инфляции, 500 долларов — это действительно зона бедности, — уверен экономист.





Он приводит свои цифры о том, какими должны быть зарплаты у белорусских учителей и президента.





— Когда мы делали расчет бюджета, я сделал предложение о том, что бюджетные учителя должны получать 700-750 долларов минимум, причем, работая на одну ставку. И это есть настоящие приоритеты страны, которая делает ставку на человеческий капитал.





При этом президент Беларуси должен получать 20 тысяч долларов в месяц, потому что люди на уровне президента, на уровне ключевых фигур должны быть очень богатыми, чтобы у них не было даже мысли о том, чтобы брать какие-то откаты.





В этом плане мне нравится Сингапур, где министр получает миллион долларов в год. Понятное дело, что он никогда не пойдет на какие-то сделки с совестью, имея такую зарплату, — привел пример Романчук.