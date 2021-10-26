Как следует из пояснений к проекту Налогового кодекса, на 2022 год предлагается восьмикратное увеличение ставок акцизов на топливо. Однако, чтобы сохранить уровень акцизов на уровне 2021 года, для «Нафтана» предусмотрено введение налогового вычета. Как отмечают разработчики, данные изменения направлены на недопущение ухудшения эффективности работы отечественных НПЗ, стимулирование более полной загрузки их нефтяным сырьем, а также для исключения возможного импорта моторного топлива. Надо сказать, что такая акцизная политика белорусскими властями практикуется с 2020 года.





Кроме того, пишет Ежедневник, работа «Нафтана» осложняется «усилением санкций иностранных государств и возрастающими в связи с этим коммерческими и финансовыми рисками и издержками», говорится в пояснении к проекту НК.





Поэтому правительство предложило с 1 января 2022 года «для организаций, подпадающих под действие санкций, введенных иностранными государствами, при определении суммы налогового вычета применять компенсирующий коэффициент в размере 1,047». Применение данного коэффициента позволит сократить сумму уплачиваемых новополоцким заводом акцизов и повысить эффективность работы на сумму около 135 млн рублей. Речь о том, чтобы восстановить оборотный капитал и получить возможность обслуживать кредитный портфель, значительно возросший по причине изменения схем поставки сырья и реализации продукции.





Однако это не единственная реакция властей на санкции. Недавно был переформатирован состав наблюдательного совета «Нафтана». В 2019 году его возглавила тогдашняя глава администрации президента Наталья Кочанова. Членом набсовета избрали заместителя председателя КГБ Ивана Тертеля. За прошедшее время Кочанова стала председателем Совета республики, а Тертель возглавил спецслужбу. Но в 2021 году оба угодили под действие западных санкций, поэтому вынуждены были покинуть набсовет «Нафтана», а новым главой утвердили первого заместителя министра финансов Беларуси Дмитрия Кийко. В состав набсовета, который состоит из 10 человек, вошел и первый замминистра экономики Беларуси Юрий Чеботарь. Остальные 8 человек – менеджеры «Нафтана».





Напомним, что американские санкции против девяти белорусских госкомпаний (в том числе «Нафтана»), приостановленные в 2015 году, вновь возобновили свое действие с июня текущего года. С этого момента российская трубопроводная монополия «Транснефть» в открытых данных приводит информацию о том, что крупные российские компании не поставляют нефть на «Нафтан». Юристы это обосновывали тем, что у российских экспортеров были риски попасть под так называемые “вторичные санкции”.





Одновременно с этим белорусские власти и руководство завода заверяют, что «Нафтан» стабильно функционирует. Более того, предприятие планирует восстановить объем переработки нефти до уровня более 8 млн тонн после падения в 2020 году до 7 млн тонн.





Эксперты ценового агентства Argus Media полагают, что «раз завод работает, то сырье каким-то образом поставляется, возможно, даже из России». На крупных нефтяных компаниях РФ клин светом не сошелся. Нефть могут поставлять и компании поменьше. У каждой из них может быть своя позиция по поводу санкций. К тому же транспортировать сырье можно не только по трубопроводу, но и железной дороге, хоть это выходит и дороже.





Ограничения коснулись не только производства, но и продаж нефтепродуктов. Летом коллективный Запад ввел секторальные санкции против основных экспортных отраслей Беларуси, в частности, запретив импорт или транзит из Беларуси некоторых видов нефтепродуктов. В марте 2021 года белорусские власти, реагируя на обострение отношений с Литвой, перенаправили экспортные потоки нефтепродуктов из ближайшего к Беларуси клайпедского порта в российские морские гавани.



