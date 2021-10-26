В Беларуси нарастает нехватка квалифицированных кадров в ИТ-сфере. 78% руководителей говорят о снижении количества технических специалистов на рынке труда, из них — 46% указывают на ощутимый дефицит. Данный показатель в сравнении с данными апреля 2021 вырос на 12%.





При этом лишь 4% респондентов считают, что ИТ-специалистов в Беларуси стало больше.





Такие данные представлены Belarus IT Companies Club (BICC). Клуб с 6 по 11 октября 2021 года провел опрос собственников и директоров ИТ компаний Беларуси. В нем приняли участие члены клуба и руководители за пределами сообщества BICC из 120 организаций.





Большинство опрошенных компаний работают на рынке более 3 лет. 70% опрашиваемых компаний имеют штат до 100 человек.





Среди участвовавших в опросе 87% компаний имеют статус резидента ПВТ. Не состоит в ПВТ 13% компаний, все они со штатом до 50 человек.





Thinktanks.by выбрал некоторые интересные цифры из данного исследования.





Бизнес и кадры





По данным опроса, белорусские ИТ компании чаще сотрудничают с клиентами из США и Центральной Европы, реже — из Прибалтики и Южной Европы.





Увеличивается количество компаний, имеющих представительство за рубежом: прошлой осенью таких было 45%, этой — 56%.





В сравнении с 2020 годом финансовое состояние улучшилось у 49% компаний, в апреле 2021 года таких было 39%. У 40% респондентов финансовое состояние не изменилось.





Об ухудшении финансового состояния компании заявили 11% опрошенных. В апреле 2021 доля таких ответов составляла 20%, а в октябре 2020 года 27%.





65% участников опроса отметили увеличение численности работников по сравнению с 2020 годом. В сравнении с весенним опросом данный показатель увеличился на 11%, в апреле таких было 54%.





В то же время штат сотрудников за рубежом по сравнению с 2020 годом увеличился у 51% респондентов.





Только 2% компаний, принявших участие в опросе, сократили количество сотрудников за рубежом. И треть опрошенных компаний в данный момент не имеют сотрудников за рубежом.





Отток разработчиков





Как отмечают авторы опроса, если в апреле 20% руководителей не ощущали оттока разработчиков, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Не ощущают оттока только 2% нанимателей.





35% считают, что за последние полгода релоцировались за рубеж примерно 5-10% ИТ специалистов, 50% думают, что уехало более 10% разработчиков.





Что касается развития данной ситуации, то по прогнозам респондентов релокация разработчиков за рубеж или продолжится с той же скоростью или усилится (63%). Вместе с тем, 35% участников опроса прогнозируют замедление оттока в ближайшее время. В апреле прогноз был менее радужным — о замедлении тогда говорили лишь 13%.





Возможная релокация





В отчете, опубликованном по итогам опроса BICC говорится, что 46% компаний не планируют выводить бизнес из Беларуси даже частично. Чуть больше половины поддерживают идею релокации части сотрудников, а не компании целиком. При этом 30% компаний уже вывезли часть команды или в процессе релокейта, 22% — планируют это сделать. Всего 2% компаний вывезли всех сотрудников или планируют это сделать.





Для сравнения, в апреле 2021 года оставаться в Беларуси планировали 62% компаний, 37% выступили за частичную релокацию.





В октябре 2020 года 11% компаний находились в процессе частичной релокации сотрудников, 38% начали искать возможности для релокейта; 48% не собирались выезжать ни в какой форме. 3% выехали или были в процессе релокейта всех сотрудников. И в раннем, и в текущем опросе полностью релоцироваться готовы только маленькие продуктовые компании до 20 человек.





Прогнозы и перспективы





Более 40% респондентов полагает, что экспорт ИТ услуг продолжит расти. При этом 30% ожидают умеренный рост (15-20% в год), а 12% считают, что рост будет даже выше.





30% опрошенных ожидают замедление роста, 20% прогнозируют, что объем экспорта в следующем году будет ниже, чем в 2021-м.





Половина респондентов (51%) сошлась во мнении, что особенное время продлится в Беларуси не менее трех лет, 27% считает, что все закончится через два года, 17% — через год.





76% респондентов считают, что особенное время в Беларуси продлится больше года: из них 51% указало срок «не менее трех лет», 27% выбрали вариант «два года». В апреле вариант «больше года» выбирали 75% компаний, в январе — 70%, в октябре 2020 года — 39%.





Около 5% участников опроса не считают нынешнее время каким-то особенным.