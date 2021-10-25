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Нигерия запускает собственную криптовалюту. Цифровые монеты здесь имеют 13 млн жителей

Центральный банк Нигерии объявил о запуске криптовалюты eNaira. Она будет дополнять действующую валюту страны — нигерийскую найру.


По информации пресс-службы Центробанка Нигерии, пишет RB.ru, официальное заявление президент страны Мухаммаду Бухари сделает в понедельник, 25 октября.

Власти Нигерии считают, что eNaira поможет сделать финансовые операции в стране «более простыми для всех слоев общества».

Запустить собственную криптовалюту это африканское государство планировало еще в начале октября. Но позже событие передвинули из-за празднования 1 октября Дня независимости Нигерии.

Сейчас Центробанк намерен совершенствовать eNaira, чтобы обеспечить беспроблемную работу системы для всех пользователей, в том числе в сельских районах страны, а также для тех, у кого нет банковского счета.
Ранее в рейтинге платежной платформы Triple А Нигерия оказалась в первой пятерке стран по количеству владельцев криптовалюты. Цифровые монеты здесь есть у 13 млн жителей, больше только в Индии и США.
officelife.media
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