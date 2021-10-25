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Уставной фонд «Белинвестбанка» увеличат на 50,5 млн рублей

Уставной фонд «Белинвестбанка» увеличат на 50,5 млн рублей. Такое решение было принято на собрании акционеров 22 октября, сообщает пресс-служба банка.

Будет выпущено 2,525 млрд простых акций номиналом 2 копейки каждая. Ценные бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди акционеров банка. Они будут продаваться по номиналу. Размещение акций планируется провести 15 ноября этого года.

86,29% акций находятся в управлении Госкомимущества, 11,48% — «Белгосстраха». Всего же косвенно у Госкомимущества — 99,18% акций банка.

На данный момент уставной фонд «Белинвестбанка» составляет 261,38 млн рублей. Он разделен на 13,057 млрд простых и 111,275 млн привилегированных акций. В результате размещения дополнительного выпуска он увеличится на 19,3%.

На позапрошлой неделе был подписан указ, который предоставляет Агентству по управлению активами право работать не только с проблемными долгами сельхозпредприятий, но и с другими отраслями экономики, пишет reform.by

В соответствии с указом, предполагается, что агентство будет выпускать облигации, реализуемые по закрытой подписке среди банков. На привлеченные средства оно будет выкупать проблемные активы банков, а затем реструктурировать их. При этом Республика Беларусь сможет нести субсидиарную ответственность по таким облигациям.

Надо отметить, что в январе этого года было принято решение об увеличении уставного фонда другого крупного госбанка. Уставной фонд «Беларусбанка» был увеличен на 796,5 млн рублей — до 3,7 млрд. Тогда в него были внесены остатки средств государственного фонда нацразвития, размещенные в 2014, 2015 и 2020 годах на депозитах в «Беларусбанке» для кредитования жилищного строительства. Они должны были использоваться для выдачи льготных кредитов на жилищное строительство.
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