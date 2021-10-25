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Эксперты МАГАТЭ начали работу на БелАЭС

Миссия МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) приступила к работе на площадке БелАЭС, говорится в телеграм-канале Минэнерго в понедельник.

"В рамках оценки выполнения белорусской стороной ранее выданных МАГАТЭ рекомендаций и предложений по вопросам эксплуатационной безопасности экспертная группа изучит соответствующие материалы, а также посетит технологические объекты станции", - уточнили в ведомстве.

Там сообщили, что работа будет организована по 11 направлениям: "Лидерство и управление безопасностью", "Эксплуатация", "Техническое обслуживание", "Техническая поддержка", "Обучение и квалификация", "Радиационная защита", "Химия", "Обмен опытом эксплуатации", "Управление авариями", "Аварийное планирование и реагирование", "Ввод в эксплуатацию".

Как передает Интерфакс, руководитель экспертной группы Юрий Мартыненко перед началом работы миссии поблагодарил белорусскую сторону за сотрудничество.

"Мы видим это приглашение как индикатор приверженности ваших регулирующих органов и Белорусской АЭС достижению высочайших уровней по всем видам безопасности в сфере ядерной энергетики", - отметил Мартыненко.

Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".

Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня этого года. Физический пуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года. Однако блок "лихорадит", периодически его останавливают, в последний раз более чем на 2 месяца, так что толком он еще и не работал.

Физпуск второго энергоблока планируется до конца этого года, ввод в эксплуатацию - в первом полугодии 2022 года. После полного ввода двух энергоблоков БелАЭС сможет производить около 18,5 млрд кВт∙ч в год, что обеспечит около 40% потребностей страны в электроэнергии.

Если, конечно, будет работать
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