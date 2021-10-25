Валютная корзина благодаря укреплению российского рубля подорожала на 0,10% и оставила минимум за 434 дня (более 14 месяцев).





Семь предыдущих торговых сессий белорусский рубль укреплялся к корзине валют. Торги на БВФБ с начала октября проводились уже 17 раз и лишь трижды валютная корзина дорожала.





С начала месяца её стоимость обвалилась на 2,01%, а с начала года на 4,67%.





Курс доллара обвалился ещё на 0,0088 BYN до 2,4211 BYN/USD — минимума за 453 дня. До минимума за 15 месяцев не хватило всего 4 дня.





С начала октября американец подешевел уже на 0,0925 BYN.





Курс евро упал ещё на 0,0074 BYN до 2,8194 BYN/EUR — минимума за 455 дней. Всего два дня не хватило до минимума за 15 месяцев.





Евро дешевеет уже четвёртые торги подряд. За это время его курс снизился на 0,0188 BYN, а с начала месяца уже 0,1010 BYN (более 10 копеек).





Курс российского рубля подскочил на 0,0182 BYN до 3,4491 BYN/100 RUB и с минимума за четыре недели взлетел до максимума за 14 дней.





С начала октября сотня российских рублей подешевела на 0,0131 BYN.





Итоги недели 18 - 22 октября 2021 на валютном рынке Беларуси

Уже третью неделю подряд белорусский рубль дорожает сразу ко всем валютам. Доллар и евро откатились почти до 15 месячного минимума:





курс доллара −0,0213 BYN (−0,87%);

курс евро −0,0164 BYN (−0,58%);

курс российского рубля −0,0088 BYN (−0,26%);

корзина валют −0,50%.





Московская биржа

Российский рубль резко укрепился к доллару и евро на торгах в Москве. Так, к 11:30 средневзвешенный курс доллара обвалился на 73 копейки до 70,1345 RUB/USD.





Средневзвешенный курс евро упал на 74 копейки до 81,76 RUB/EUR.





Доллар и евро были отброшены российским рублём ниже минимума за 15 месяцев.





Итоги недели 18 - 22 октября на валютном рынке России





Российский рубль уже третью неделю подряд завершает укреплением к доллару и евро:





курс доллара −0,3748 RUB (−0,53%);

курс евро −0,2297 RUB (−0,28%);