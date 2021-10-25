Сайт создан инициативой "Беларусы Зарубежья".





"Мы запустили этот проект, чтобы в вежливой, но настойчивой форме призывать компании, сотрудничающие с режимом, к бойкоту Лукашенко. Со временем мы хотим обратиться ко всем компаниям, которые покупают или поставляют товары или услуги любым беларуским государственным органам и предприятиям, за исключением продуктов питания, медицинского оборудования и лекарств.





Это давление лишит средств и создаст сложности для деятельности режима и подавления протестов", - объясняют создатели сайта.





На сайте представлена ​​краткая информация о сотрудничестве иностранных компаний с Беларусью, а также ссылки на их социальные сети и электронную почту. Сайт будет обновляться и дополняться, сообщает euroradio.fm





Как передает the-village.me , список разделен на несколько категорий.



«Дилеры госпредприятий»: помогая реализации продукции беларуских государственных предприятий, дилеры участвуют в финансировании режима.

Дочерние компании и компании, входящие в товаропроводящую сеть беларуских предприятий, замешаны в коррупционной деятельности и незаконном выводе денег за рубеж. Здесь пока только одна компания: немецкий дилер МТЗ Belimpex Handels GMBH.

«Партнеры госпр� �приятий»: продолжая сотрудничество с беларускими государственными предприятиями, зарубежные партнёры финансово поддерживают режим и оправдывают нарушение прав рабочих, что противоречит международным стандартам ведения бизнеса.

Здесь есть немецкая компания Bosch (поставщик запчастей для МТЗ), шведская IKEA («закупает древесину, мебель, товары для дома, а также детали для их производства у государственных компаний»), шинник Michelin (БМЗ поставляет более 30% производственного объёма металлокорда французской компании), Japan Tobacco International и British American Tobacco (поставка оборудования и сырья на фабрику "Нёман"), швейцарская Mediterranean Shipping Company (занимаются контейнерными перевозками, перевозят около 80% всех товаров беларуских госпредприятий) и другие.

В категории «Поставщики госаппарата» попали компании, которые представляют интересы госструктур. Например, через платформу Booking.com проводится бронирование отелей, входящих в УДП.

Категория «Поставщики силовых структур» — тут понятно: товары и услуги иностранных партнёров становятся инструментами при подавлении протестов (блокировки связи, слежки, разгона демонстрантов) или непосредственно используются силовиками (дроны, обмундирование, транспорт, средства связи, оружие).

Тут, например, чешская Zeveta Bojkovice (поставляет светошумовые гранаты, которые применяются против мирных демонстрантов), австрийский Glock (поставляет пистолеты для МВД, ОМОН, внутренних войск), американский Mossberg (поставщик оружия для МВД, ОМОН) и пр.

«Рекламодатели на БТ»: размещая рекламу в беларуских государственных СМИ, иностранные компании финансируют потоки лжи в отношении противников режима и иностранных государств, разжигание национальной розни и ненависти. Здесь пока отмечен только немецкий концерн Bayer Consumer Care.

И, наконец, «Лоббисты»: «Почти в каждой стране мира есть структуры, представляющие экономические и политические интересы преступного беларуского режима: почётные консульства, представительства Торгово-промышленной Палаты, ангажированные политики и СМИ».

Тоже пока одно упоминание: Почётный консул Беларуси в Словении Янез Шкрабец. Являясь почётным консулом Беларуси в Словении, якобы лоббировал блокирование санкций ЕС против Беларуси в 2012 и 2016 годах, вывел из-под санкций компанию Triple Чижа. Его компания Riko group продолжает сотрудничество с беларускими госпредприятиями.







