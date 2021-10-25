Газета « Белорусы и рынок » искала ответ на данный вопрос с помощью экспертов и при этом попыталась выяснить, какова общая ситуация на рынке труда, какие работники на нем не нужны, а на каких повышенный спрос.





Куда пропали 110 тысяч работников

Количество занятых в экономике в Беларуси сокращается давно. Если в 2010 году на предприятиях и в организациях различных форм собственности, а также в качестве ИП трудились 4,703 млн белорусов, то в 2020-м их число составило лишь 4,319 млн, то есть за 10 лет количество работающих уменьшилось на 384 тыс.





Можно было бы предположить, что существенная их часть стала пенсионерами, однако и численность людей, ушедших на заслуженный отдых, практически не выросла. В 2010 году в стране насчитывалось 2,468 млн пенсионеров, а в 2020-м — 2,485 млн. Кроме того, в августе 2021 года численность пенсионеров в Беларуси сократилась до исторического минимума — 2,425 млн человек. Причем сокращение числа пенсионеров идет уже пятый год.





Если проанализировать статистику принятых на работу и уволенных за 2020 и 2021 год, то вырисовывается еще более очевидная картина: в прошлом году число уволившихся превысило число принятых на 48 474 человека. За 8 месяцев этого года (согласно данным Белстата) 61 943 человека потеряли работу и не нашли новой. С января по август 2021 года число уволенных «на чистой основе» выросло на 42%!





Что еще необходимо отметить: нет «маятника» — когда в один месяц принимают на работу больше, а в другой наоборот. Последний раз такая ситуация наблюдалась в октябре-ноябре прошлого года.





В то же время сайт Министерства труда и социальной защиты предлагает несколько иную картину: «Численность безработных, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите, на 1 июля 2021 года составила 7,9 тыс. человек, что на 20,7% меньше, чем на 1 июля 2020 года. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 июля 2021 года составил 0,2% к численности рабочей силы».





Что происходит с уволившимися работниками? Куда подевались 110 тыс. человек? Эти вопросы мы задали председателю Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александру ЯРОШУКУ, и вот что он ответил:





— Тенденция сокращения количества работающих носит довольно устойчивый характер, занятость сокращается прежде всего на крупных госпредприятиях, где она откровенно избыточна. Но, думаю, что большинство из уволившихся нашли работу — если не в частном бизнесе в Беларуси, то за рубежом. Белорусы уезжают в Литву, Польшу, в Россию и Украину.





При этом председатель БКДП отметил, что если раньше проводились исследования, которые позволяли проанализировать, куда и как перетекает рабочая сила, какова ситуация с безработицей, то сейчас, по известным причинам, проследить и оценить эти процессы трудно.





— Это очень плохо, сейчас никто серьезно не изучает происходящие на рынке труда процессы. Ведь если официально безработица практически равна нулю и не признается в качестве проблемы, то не ставится верный «диагноз» и, соответственно, нет необходимого «лечения» болезни.





Сейчас правящим не до проблем занятости, никто не задумывается над тем, что происходит на рынке труда, куда деваются десятки тысяч человек. И пока творится «внешнеторговое чудо» и концы с концами кое-как сводятся, по моему мнению, никто во власти не станет обращать внимание на данную проблему.





Ведь напряжения в трудовых коллективах нет, количество работающих уменьшается при том же фонде заработной платы, — пояснил Александр Ярошук.





Стоит отметить, что ни в одной из областей Беларуси на работу не было принято больше людей, чем было уволено. Кроме того, во всех регионах негативная тенденция лишь усугубилась: в 2021 году отрицательная разница (нарастающим итогом) стала больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года во всех областях страны. Наихудшее состояние — в Минске: согласно доступной статистике, за 7 месяцев этого года уволено на 15 745 человек больше, чем принято (за январь — июль 2020-го — на 12 026).





Все профессии важны. Но не все нужны?

По данным Белстата, в разрезе видов экономической деятельности наиболее негативная тенденция отмечается в сфере образования: в январе — августе 2021 года уволено на 19,2 тыс. человек больше, чем принято (за 8 месяцев прошлого года — на 20,9 тыс.), а также в здравоохранении и сфере социальных услуг (на 6,6 тыс. и 5,4 тыс. соответственно).





За отчетные периоды на них приходится практически половина всех уволенных и не принятых на работу.





Кроме того, негативным трендом на рынке труда текущего года является состояние дел в строительстве: в январе — августе 2021 года уволенных на 7 тыс. больше, чем принятых (против позитивного тренда аналогичного периода прошлого года, когда было принято на работу на 1,1 тыс. больше, чем уволено).





А кто же нужен на рынке труда? По статистике комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома, на 1 сентября 2021 года наниматели заявили в столичную службу занятости населения более 22,7 тыс. вакансий.





В топ-10 рабочих профессий, требующихся на рынке, входят повар (647 вакансий), продавец (536), контролер-кассир (459), штукатур (439), маляр (431), каменщик (375), водитель автомобиля (369), слесарь механосборочных работ (318), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (318), рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (315).





Топ-10 вакансий для служащих выглядит следующим образом: медицинская сестра (812), врач-специалист (716), инженер (665), воспитатель (222), учитель (159), менеджер (129), фельдшер (119), инженер-программист (102), экономист (90), бухгалтер (82).





Согласно данным Минтруда и соцзащиты, на 1 июля 2021 года в органы по труду, занятости и социальной защите поступили сведения о наличии 91,5 тыс. вакансий, что на 22,9% больше, чем год назад. Потребность в работниках по рабочим профессиям составила 64,9 % от общего числа вакансий.





А что скажут эксперты?

По словам директора кадрового агентства «Квадрат» Светланы КОРОСТЕЛЕВОЙ, одним из важнейших факторов, влияющих на ситуацию на рынке труда, стал отток рабочей силы за границу. В стране сложилась ситуация, которую можно назвать «рынком соискателя», когда условия диктуют кандидаты на вакантные должности.





— Я работаю на этом рынке 26 лет и могу сказать, что подобные ситуации случаются очень редко, так что сейчас для тех, кто ищет работу, настало самое выгодное время, чтобы схватить удачу за хвост и найти высокооплачиваемое место.





Нужно иметь в виду, что всегда, когда ситуация «устаканивается», она в итоге переламывается в обратную сторону и диктовать условия начинает уже работодатель. Это может продолжаться годами.





Но пока работодатели стонут от невозможности найти хороших специалистов. Сейчас можно найти высокооплачиваемую работу, не прилагая очень много сил, — порадовала она соискателей оценкой ситуации.





Директор HR-компании «КИАТ» Игорь КОЧЕТОВ считает, что постоянный рост числа уволенных и не принятых на работу связан с реструктуризацией государственных предприятий.





— При этом необходимо отметить, что количество вакансий огромно — как по Минску, так и по стране в целом, и оно растет, но не равномерно. Если брать госпредприятия, то в подавляющем большинстве это вакансии, связанные с физическим трудом.





В частности, государственные предприятия и организации сейчас испытывают нехватку водителей, строителей, в медицинском секторе не хватает медсестер и санитаров. Спрос на работников этих специальностей объективно вырос. Если говорить о вакансиях в других секторах, то традиционно не хватает людей в IТ-сфере, специалистов по продажам, в варианте госпредприятий — по сбыту, — пояснил он.





На кого нет спроса на рынке труда, кому стоит переучиться

— Не нужны юристы «в чистом виде», экономисты-менеджеры «в чистом виде», психологи, переводчики. Сегодня требуются те, кто совмещает знание профессии с владением иностранным языком, особенно те, кто может продавать и искать клиентов на международном рынке.





Кстати, сейчас возник спрос на работников кадровых агентств, чего не было многие годы. Конечно же, хронически не хватает учителей и врачей, но тут дело в том, что желания кандидатов все сильнее не совпадают с предлагаемой зарплатой, — резюмировала Светлана Коростелева.