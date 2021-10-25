Это из статистики Национального банка, пишет Инфобанк

Национальный статистический комитет Беларуси подтвердил эту информацию: по данным Белстата, в августе 2021-го товарный экспорт превзошёл не только докризисные значения, но и стал самым большим по величине с августа 2012 года, составив $3,517 млрд.





Товарный импорт в Беларусь в августе 2021-го тоже вырос, составив одно из наибольших в 2013-21 годах значений – $3,633 млрд.





Но если импорт в августе увеличился с июля на $196 млн, то экспорт – на $221 млн, то есть экспорт в августе вырос на $25 млн больше, чем импорт.

В сравнении же с августом 2019 года, импорт в августе 2021-го – стал больше на $295 млн, а экспорт – на $538 млн: с докризисных времён августовский экспорт товаров из Беларуси увеличился больше, чем августовский товарный импорт в Беларусь, на $243 млн.

Как известно, белорусская статистика закрыла доступ к информации о внешней торговле в нескольких товарных группах: были скрыты данные с начала 2021 года.

К ранее уже скрытой статистике по оружию и боеприпасам, различным драгоценностям и табачным изделиям, добавился запрет на информацию:





по нефти и нефтепродуктам

всем видам удобрений

различным органическим соединениям (из нефти)

шинам

грузовым автомобилям и автобусам, тракторам.





То есть, оказалась скрыта статистика экспорта/импорта товаров, подпавших под санкции, а это – очень значительная часть белорусского экспорта.

И теперь график суммарного по открытым группам экспорта товаров выглядит так:





А график суммарного по скрытым группам (и по какому-то количеству не распределённого по группам) экспорта товаров – так:





Как выше сказано, в августе прирост товарного экспорта (к июлю) составил $221 млн. При этом экспорт товаров из «закрытого» списка увеличился на $134 млн.

То есть, прирост товарного экспорта в августе на 60% сформирован ростом экспорта тех самых «подсанкционных», скрытых статистикой товаров.

Какие же страны нарастили импорт «санкционных» товаров из Беларуси в августе?

В начале, покажем общее – по всем товарам – изменение экспорта товаров из Беларуси по странам-импортёрам белорусской продукции.

Три страны нарастили товарный импорт из Беларуси больше остальных. Это:





Россия – на $109 млн

Украина – на $76 млн

Нидерланды – на $66 млн.





Рассмотрим каждую из них.





Из общего прироста товарного экспорта в Россию в августе на $109 млн, прирост экспорта товаров из скрытых (и нераспределённых) статистикой товарных групп составил $23 млн.





То есть, удельный вес «подсанкционных» товаров в общем приросте экспорта в Россию – только 21%.

И, вероятнее всего, это рост поставок различных видов автомобильной техники (МАЗ, МТЗ) – исходя из традиционной структуры товарного импорта России из Беларуси.

Всего в Россию экспортировано «подсанкционных» белорусских товаров в августе 2021-го – на $213 млн (включая, очевидно, и мизерную часть нераспределённых по группам).





При общем приросте товарного экспорта в Украину в августе на $76 млн, прирост экспорта товаров из скрытых (и нераспределённых) статистикой товарных групп составил $77 млн – больше, чем весь прирост: экспорт «открытых» товаров даже чуть снизился.

То есть, весь прирост товарного экспорта в Украину сформирован из «подсанкционных» товаров.

А общий объём экспорта Беларусью «подсанкционных» (и не распределённых по группам) товаров в Украину в августе 2021-го составил $429 млн – вдвое больше, чем в Россию.





Украинская статистика товарного импорта из Беларуси подтверждает рост импорта. Даже можно увидеть, каких именно «подсанкционных» товаров Украина нарастила импорт.

Так, по данным Укрстата, прирост импорта Украины из Беларуси в августе с июля составил:





всего товарного импорта – $+44 млн (разница между цифрами экспорта от Белстата и импорта от Укрстата объясняется методологией учёта – FOBиCIF)





товаров минеральной группы (код ТН ВЭД 27) – $+29 млн





удобрений (код ТН ВЭД 31) – $+17 млн





автомобильный транспорт (код ТН ВЭД 87) – $-6 млн.





Как видим, Украина в августе нарастила импорт нефтепродуктов и удобрений. А техники в августе закуплено даже меньше, чем в июле.

В Нидерланды Беларусь всегда поставляла в основном нефтепродукты. Нидерланды – это известный и самый крупный европейский «хаб» по перевалке нефти и нефтепродуктов.

Поэтому до того, как Белстат скрыл статистику по экспорту белорусских нефтепродуктов в эту страну, экспорта скрытых сегодня статистикой товаров туда не было вообще. А сейчас, выходит, 90% экспорта в Нидерланды состоит из «подсанкционных» товаров.

И в августе он увеличился на $60 млн. А всего составил $205 млн.

Итак, в августе экспорт из Беларуси «подсанкционных» товаров вырос с июля на $143 млн (из общего прироста товарного экспорта в $221 млн), в том числе:





в Украину – на $77 млн

в Нидерланды – на $60 млн

в Россию – на $23 млн.





Всего по этим странам прирост – на $160 млн (значит, в другие страны – сократился).

И в первую очередь этот прирост обеспечен ростом экспорта нефтепродуктов и удобрений – главных экспортных товаров Беларуси, которые попали под санкционное ограничение.

Причём – прирост именно в количественном, а не денежном выражении.

Ведь мировые цены на нефть в августе были даже немного ниже, чем в июле. Значит, рост экспортной выручки в августе произошёл не ценовым, а объёмным фактором.

Но эти три страны – Нидерланды, Россия и Украина – в августе 2021-го импортировали из Беларуси «подсанкционных» товаров суммарно на $847 млн из общего объёма экспорта Беларусью этих товаров в августе на $1,377 млрд.

Поэтому, если санкции начнут действие, у Беларуси будет очень сильное падение выручки от экспорта - даже если Украина не присоединится к этим санкциям.