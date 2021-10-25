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ЕАБР пока не фиксирует влияние санкций на производство в Беларуси

Евразийский банк развития отмечает замедление темпов роста ВВП Беларуси. По оценке экспертов банка, в сентябре они составили менее 1%. В целом за девять месяцев прирост ВВП в Беларуси составил 2,7% против 3% в январе-августе.


Снижение темпов роста в ЕАБР связывают с заметным сокращением добавленной стоимости в сельскохозяйственным отрасли. Хорошей остается динамика в секторе информации и связи. Валовая добавленная стоимость в нем за девять месяцев выросла на 9,6%.

Сохраняется рост промышленного производства. Он составил 2,3% в сентябре в сравнении с 3,7% в августе.

«Динамика промышленности указывает на то, что ограничения ряда западных стран пока не оказывают значимого воздействия на производство», — говорится в еженедельном обзоре стран операций банка.

Также в ЕАБР обращают внимание на сокращение инвестиций и низкую динамику в розничной торговле. Первое эксперты банка объясняют повышенной неопределенностью, а второй — замедлением роста доходов населения и, возможно, новой волной пандемии.
Reform.by
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