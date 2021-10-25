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— После освобождения всех стадий производства от горючих газов их сжигание на факельной установке прекращается, пишет s13.ru со ссылкой на ведомственную газету «Гродненский химик». Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет, - отметили в издании.





К слову, в программе «Неделя» на СТВ начальник цеха аммиак-3 ОАО «Гродно Азот» Леонид Сурус рассказал про причины остановки двух цехов предприятия:





— Да, действительно остановлены два цеха на «Гродно Азот». Был обнаружен дефект на оборудовании на начальной стадии процесса, который для устранения требует полной остановки производства.





Это остановка неплановая. Остановлен также цех карбамид-3. Это цех, который технологически связан с производством аммиака-3. Потому что для производства карбамида сырьем являются аммиак и CO2. В связи с тем, что отсутствует сырье, поскольку стоит цех аммиака, технологически остановлен карбамид. Это абсолютно безопасная остановка, потому что остановка любого производства в случае возникновения каких-то неполадок предусмотрена технологическим регламентом.





Производство и техника способны выходить, к сожалению, из строя, случаются неполадки. Для этого и существуют различные технические службы на предприятии: для того, чтобы проводить эти ремонты, профилактические работы и так далее. Никакой чрезвычайности здесь нет, будь это остановка плановая или неплановая.









Если горит факел на аммиаке, это значит, что идут пусковые или остановочные операции, в том числе неплановые остановки. Автоматическая система управления приведет систему в безопасное состояние, а технологическая среда будет сожжена на факеле.