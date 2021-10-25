За период с 2018 по 21 годы сальдо железнодорожных перевозок грузов РЖД между Россией и Беларусью стало для нашей страны устойчиво отрицательным. Об этом пишет "Научное мнение" со ссылкой на данные профильного российского ресурса.





За 9 месяцев 2021 года по РЖД Россия поставила в Беларусь на 17% больше товаров, чем вывезла из нее.





Экспорт из Беларуси посредством РЖД в сентябре 2021 года составил 933 тыс. т. Это выше, чем в 2020-м, но ниже, чем в 2019.





Что Беларусь везет в Россию?





Снижение поставок произошло преимущественно за счет минерально-строительных грузов. За 3 квартала 2021 года было импортировано 4860 тыс. т таких грузов. Если сравнить с аналогичным периодом 2019 года, то падение составило 85,2%.





Что касается лесных грузов, то наблюдается прирост его транзита по РЖД из Беларуси в Россию. В период с 2018 по 2020 год транзит рос. А за 9 месяцев 2021-го было перевезено еще больше леса, чем за тот же период 2020-го. Это свидетельствует о возможности прироста по итогам года.





При этом из года в год растут поставки и в обратном направлении: по железной дороге из России в Беларусь. Основные получатели белорусского леса по железной дороге в 2021 году – Китай (130,8 тыс. т), Казахстан (29,6 тыс. т), Азербайджан (29,1 тыс. т) и Узбекистан (11,1 тыс. т).





Значимым грузом являются хлебные продукты. В Беларуси действует временный запрет на вывоз из страны пшеницы, ржи и других злаков. На этом фоне в сентябре 2021-го из Беларуси в Россию было вывезено по РЖД 6,52 тыс. тонн хлебных грузов, что сопоставимо со значениями сентября предыдущих лет. Также перевезено транзитом 0,167 тыс. т таких грузов – лишь немногим ниже, чем в допандемийном 2019 году. Следует заметить, что не все грузы, относящиеся к хлебным (например, мука), находятся в запретном списке.





Грузооборот в Беларуси падает





В целом в 2021 году объем перевозок грузов в/из Беларуси посредством РЖД относительно допандемийных уровней сократился. Но он выше, чем был в начале 2020 года.





В сентябре 2021 года объем железнодорожных перевозок в Россию из Беларуси составил суммарно 750,1 тыс. т, в сентябре 2020-го он составлял 681,63 тыс. тонн. Для сравнения, в сентябре 2018-го ж/д перевозки достигали 1012,89 тыс. т.





Транзитные перевозки выросли. Существенный рост начался в марте 2021 года – на это повлияли в основном нефтяные грузы из Беларуси в Нидерланды.





Указанные изменения происходят на фоне сокращения грузооборота железнодорожного транспорта в Беларуси. Сокращение наблюдалось еще в 2019 году и продолжается каждый год.





Импорт из России





Из года в год он сохраняет свои объемы. Динамика наблюдается только по одной категории товаров – каменному углю. При этом большая часть угля, завезенного за последние годы из России, была перепродана из Беларуси в Украину и Польшу. Внутреннее потребление угля в Беларуси в 2019 году относительно 2018-го выросло на 100 тыс. т, тогда как ввоз из России возрос на 2,3 млн. тонн.



