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Литовцы продают в Беларуси мясокомбинат и закрывают бизнес

Литовская сельскохозяйственная группа Arvi ir ko продает в Беларуси комбинат по переработке мяса индейки.

Фото: ИПМ-торги

Производство находится в свободной экономической зоне «Гродноинвест», оно было открыто в 2017 году. В настоящее время юрлицо комбината — ИООО «АРВИБЕЛАГРО» — банкротится по инициативе ОАО «Сбер Банк» (БПС-Сбербанк).

Как гласят судебные документы, пишет Office Life, мясокомбинат не исполнил обязательства по нескольким кредитам в евро. Общая сумма долгов на апрель 2021 года — почти 34 млн евро. Комбинат пытаются продать по начальной цене — более 33 млн рублей, и это с учетом скидки в размере 20%.

Группа Arvi ранее также намеревалась инвестировать в Беларуси в строительство завода удобрений. Видимо, от этих планов она отказалась.

Не так давно в Словении по запросу России задержали основателя группы Видмантаса Кучинскаса. Российская сторона подозревает его в мошенничестве.
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