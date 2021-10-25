Литовцы продают в Беларуси мясокомбинат и закрывают бизнес
Литовская сельскохозяйственная группа Arvi ir ko продает в Беларуси комбинат по переработке мяса индейки.
Фото: ИПМ-торги
Производство находится в свободной экономической зоне «Гродноинвест», оно было открыто в 2017 году. В настоящее время юрлицо комбината — ИООО «АРВИБЕЛАГРО» — банкротится по инициативе ОАО «Сбер Банк» (БПС-Сбербанк).
Как гласят судебные документы, пишет Office Life, мясокомбинат не исполнил обязательства по нескольким кредитам в евро. Общая сумма долгов на апрель 2021 года — почти 34 млн евро. Комбинат пытаются продать по начальной цене — более 33 млн рублей, и это с учетом скидки в размере 20%.
Группа Arvi ранее также намеревалась инвестировать в Беларуси в строительство завода удобрений. Видимо, от этих планов она отказалась.
Не так давно в Словении по запросу России задержали основателя группы Видмантаса Кучинскаса. Российская сторона подозревает его в мошенничестве.
08:59 25/10/2021
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