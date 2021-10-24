Лавочка закрылась: индекс стоимости подержанных автомобилей в США вырос почти в два раза
Только на протяжении 2021 года ценник на «бэушные» автомобили в США вырос в два раза.
Аналогичный рост отмечен и в Европе. Скоро его прочувствует и Беларусь.
В Беларуси бывшие в употреблении автомобили станут дороже. Причина - отсутствие достаточного количества чипов и полупроводников для новых авто, на которые уже наблюдается отложенный спрос. В результате многие потенциальные покупатели новых авто на западных рынках переключились на подержанные машины. И там сейчас настоящий бум.
Как пишет UBR, на европейском рынке, стоимость подержанных машин уже выросла на 25-30%. В то же время по данным т-г канала FinanceMap, индекс стоимости б/у автомобилей вырос в два раза. Все это, безусловно, отразится на рынках Беларуси, России и Украины, куда обычно всегда поставлялись бэушные авто из ЕС и США. Роста цен следует ждать в конце нынешнего-начале следующего года.
17:30 24/10/2021
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