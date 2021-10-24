Аналогичный рост отмечен и в Европе. Скоро его прочувствует и Беларусь.





В Беларуси бывшие в употреблении автомобили станут дороже. Причина - отсутствие достаточного количества чипов и полупроводников для новых авто, на которые уже наблюдается отложенный спрос. В результате многие потенциальные покупатели новых авто на западных рынках переключились на подержанные машины. И там сейчас настоящий бум.





Как пишет UBR, на европейском рынке, стоимость подержанных машин уже выросла на 25-30%. В то же время по данным т-г канала FinanceMap, индекс стоимости б/у автомобилей вырос в два раза. Все это, безусловно, отразится на рынках Беларуси, России и Украины, куда обычно всегда поставлялись бэушные авто из ЕС и США. Роста цен следует ждать в конце нынешнего-начале следующего года.