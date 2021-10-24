В этом году зерном и гречкой украинцы будут обеспечены сполна, заверил министр Роман Лещенко, пишет Корреспондент.





Украина намолотила самый большой урожай гречки за последние несколько лет. Сбор этой культуры еще продолжается, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в Facebook в пятницу, 22 октября.

"Имеем самый большой урожай гречихи за последние несколько лет. Два месяца назад наши прогнозы были на уровне 100 тысяч тонн. И вот уже сегодня, будучи на финишной прямой, но еще ее не пересекая, аграрии намолотили 107 тысяч тонн гречневой крупы", – написал Лещенко.





Он отметил, что уборка гречки завершилась лишь в 15 областях на 94% посевных площадей. Самая высокая урожайность зафиксирована в Винницкой области – 15,9 ц/га.

Лещенко также обратился к тем, кто спекулирует на теме продовольственной безопасности, и отметил, что зерном и гречкой украинцы обеспечены сполна.



