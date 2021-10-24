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Украина собрала самый большой урожай гречки за последние годы

Аграрии уже намолотили 107 тысяч тонн гречневой крупы

В этом году зерном и гречкой украинцы будут обеспечены сполна, заверил министр Роман Лещенко, пишет Корреспондент.

Украина намолотила самый большой урожай гречки за последние несколько лет. Сбор этой культуры еще продолжается, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в Facebook в пятницу, 22 октября.
"Имеем самый большой урожай гречихи за последние несколько лет. Два месяца назад наши прогнозы были на уровне 100 тысяч тонн. И вот уже сегодня, будучи на финишной прямой, но еще ее не пересекая, аграрии намолотили 107 тысяч тонн гречневой крупы", – написал Лещенко.

Он отметил, что уборка гречки завершилась лишь в 15 областях на 94% посевных площадей. Самая высокая урожайность зафиксирована в Винницкой области – 15,9 ц/га.
Лещенко также обратился к тем, кто спекулирует на теме продовольственной безопасности, и отметил, что зерном и гречкой украинцы обеспечены сполна.
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