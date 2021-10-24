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С 1 ноября в Беларуси вводятся новые правила по продаже обуви. Что нужно знать?

Изменения касаются маркировки товара.


Министерство по налогам и сборам рекомендовало субъектам хозяйствования разобраться с остатками товаров, которые могут оставаться немаркированными на 1 ноября 2021 года, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

 
После проведенной инвентаризации информация об остатках товара не позднее следующего дня должна быть передана в систему маркировки. 

Торговым объектам следует заблаговременно позаботиться о приобретении средств индикации у оператора, можно провести инвентаризацию товарных остатков до даты введения маркировки.
 

Субъектам хозяйствования с 1 ноября, но не позднее 1 марта 2022 года нужно передать соответствующую информацию в систему об остатках имеющихся маркированных товаров.
 
В Министерстве по налогам и сборам напомнили, что могут предпринять субъекты хозяйствования:

 торгующим остатками обуви в Беларуси – опт и розница – для получения кодов маркировки нужно сообщить информацию о количестве и наименовании товара. После чего можно получить коды и промаркировать товар;
при реализации товара в ходе трансграничной торговли для получения кодов маркировки придется сообщить информацию в банк данных электронных паспортов, приобрести код, промаркировать товар и предоставить в систему информацию о товаре;
если речь идет об остатках товара, маркированного средствами идентификации государств – членов ЕАЭС, то такие товары можно повторно не маркировать, если соответствующая информация присутствует в системе.
 
blizko.by
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