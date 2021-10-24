



Министерство по налогам и сборам рекомендовало субъектам хозяйствования разобраться с остатками товаров, которые могут оставаться немаркированными на 1 ноября 2021 года, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.





После проведенной инвентаризации информация об остатках товара не позднее следующего дня должна быть передана в систему маркировки.





Торговым объектам следует заблаговременно позаботиться о приобретении средств индикации у оператора, можно провести инвентаризацию товарных остатков до даты введения маркировки.





Субъектам хозяйствования с 1 ноября, но не позднее 1 марта 2022 года нужно передать соответствующую информацию в систему об остатках имеющихся маркированных товаров.

В Министерстве по налогам и сборам напомнили, что могут предпринять субъекты хозяйствования:





торгующим остатками обуви в Беларуси – опт и розница – для получения кодов маркировки нужно сообщить информацию о количестве и наименовании товара. После чего можно получить коды и промаркировать товар;

при реализации товара в ходе трансграничной торговли для получения кодов маркировки придется сообщить информацию в банк данных электронных паспортов, приобрести код, промаркировать товар и предоставить в систему информацию о товаре;

если речь идет об остатках товара, маркированного средствами идентификации государств – членов ЕАЭС, то такие товары можно повторно не маркировать, если соответствующая информация присутствует в системе.