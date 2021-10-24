Несмотря на то, что американский автопроизводитель получил все необходимые разрешения для выпуска электрического кроссовера Model Y, местные власти решили приостановить сертификацию из-за давления общественности.

Запуск завода планировался на ноябрь этого года. Теперь его могут перенести на месяц позднее. Однако, есть вероятность, что начало производства отложат на 2022 год.





Местные «зелёные» заявили, что не доверяют экологической аргументации Tesla и экспертизе министерства окружающей среды Германии.





Новая онлайн-консультация для жителей коммуны Грюнхайде, где базируется завод, пройдёт со 2 по 22 ноября. Возможно, этот раунд не станет последним — Tesla совместно с властями Германии в этом году провели их не менее пяти, но у местных жителей остаются претензии и вопросы к американскому автопроизводителю, пишет dev.by



