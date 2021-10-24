По данным Евростата, импорт нефтепродуктов из Беларуси заметно сократился в июле-августе, хотя в целом за восемь месяцев отмечается существенный прирост закупок в нашей стране в сравнении с пандемическим 2020 годом, когда в ЕС вводились локдауны и спрос на топливо значительно сокращался.





Санкции в отношении беларусских удобрений пока не влияют на статистику. Объемы закупок сопоставимы с прошлом годом или превосходят его. При этом остается выраженной сезонная динамика.





Поставки нефтепродуктов из Беларуси в страны Европейского Союза в январе-августе выросли на 63,4% до 570,76 тыс. т. В стоимостном выражении импорт нефтепродуктов из Беларуси в Евросоюз вырос на 39,3% до 220,1 млн евро.





Санкции в отношении беларусских нефтепродуктов были введены Евросоюзом в конце июня этого года, до этого с 3 июня были возобновлены ограничительные меры США в отношении «Белнефтехима», «Нафтана» и ряда других предприятий. В результате импорт нефтепродуктов из Беларуси сократился в июне до без малого 30 тыс. т после апреля-мая, когда ввозилось более 100 тыс. т. В июле-августе в ЕС ввозилось 7,1 и 7,7 тыс. т беларусских нефтепродуктов, соответственно. Основным импортером в эти месяцы выступила Эстония, куда поступило 4,5 и 7,25 тыс. т соответственно.





По итогам восьми месяцев крупными покупателями беларусских нефтепродуктов были Испания (148,5 тыс. т), Польша (195,9 тыс. т). Однако в июле-августе они либо не ввозили нефтепродукты, либо те поступали в минимальных объемах.





На этом фоне Беларусь увеличила поставки нефтепродуктов в Украину на 28% до 3,22 млн т, свидетельствуют украинские источники.





Поставки из Беларуси в ЕС азотных удобрений в январе-августе сократились на 56,3% до 158,27 тыс. т. В стоимостном выражении они уменьшились на 32,4% до 32,77 млн евро. Снижение поставок в мае-июне носило скорее сезонный, чем обусловленный санкциями характер. В июне они снизились до 1000 т., но в июле уже составили 13,5 тыс. т, а в августе 18,1 тыс. т.





Основными покупателями по итогам января августа выступили несколько стран. Поставки во Францию составили 69,3 тыс. т. При этом с мая они прекратились. Импорт в Литву уменьшился почти в два раза до 34,1 тыс. т. В июле в эту страну постуипили 10 тыс. т, а в августе — 5,4 тыс. т. Польша получила всего на 3% меньше азотных удобрений, чем за восемь месяцев прошлого года, или 33,8 тыс. т.





Беларусский калий попал под санкции Евросоюза, однако они не распространяются на контракты, заключенные до 25 июня 2021 года. Кроме того, из-под санкций изначально был выведен хлорид калия с содержанием К20 от 40% до 62%, который и является основным калийным удобрением.





В результате в январе-августе в данных Евростата отразился рост импорта калийных удобрений из Беларуси в 33,6% до 681,37 тыс. т. В стоимостном выражении поставки увеличились на 29,8% до 162,87 млн евро. При этом в июле было ввезено 97,8 тыс. т, а в августе — 119 тыс. т, что близко к объемам поставок в начале года, когда накапливались удобрения под весеннюю посевную. Соответственно летом формируются запасы под осенний сев. Сезонное снижение поставок приходится на апрель-май.





Крупнейшим импортером беларусских калийных удобрений, по данным Евростата, была Бельгия. В январе-августе в эту страну поступило 220,3 тыс. т, что на 66,5% больше, чем в прошлом году. Второе место — у Польши с 209,4 тыс. т (+1% к прошлому году).





Для сравнения, в январе-сентябре экспорт калийных удобрений в Индонезию составил 617,6 тыс. т калийных удобрений на 161,5 млн долларов. Такие данные приводило госагентство. До этого гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый заявлял, что предприятие в январе-июле увеличилось экспорт на 10,4% до 6,98 млн т, а беларусским потребителям отгрузили 625 тыс. т.





Поставки смешанных минеральных удобрений (код CN 3105 — также частично под секторальными санкциями) выросли на 10% до 337,4 тыс. т, а в стоимостном выражении — на 24,7% до 92,87 млн евро. Основными покупателями выступают Литва, куда поступило 210,97 тыс. т (+15%), а также Польша, получившая 105,5 тыс. т (+16,5%).





Напомним, Белстат летом прекратил публиковать данные по экспорту нефтепродуктов и удобрений после того, как были введены санкции.



