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Учёный-физик и бизнесмен, потребовавший убрать себя из списка приближённых к Путину, умер в США

Российский учёный-физик и бизнесмен Валентин Гапонцев умер в США на 83-м году жизни. Его состояние журнал Forbes оценивал в 2,8 миллиарда долларов. Гапонцев занимался производством и продажей промышленных лазеров.
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 В 2018 году он подал в суд на министерство финансов США, требуя исключить себя из составленного ведомством списка приближённых к Владимиру Путину российских олигархов.

Гапонцев родился в Москве, окончил Львовский политехнический институт и аспирантуру Московского физико-технического института. С 1967 года работал в Институте радиотехники и электроники союзной Академии наук.

После развала СССР занялся бизнесом. Он разрабатывал и продавал промышленные лазеры и их элементы и оптоволокно. Основанная им IPG Photonics – один из крупнейших производителей промышленных лазеров в мире, её рыночная капитализация составляет $8,9 миллиарда долларов.

В январе 2018 года Гапонцев, у которого к тому времени было уже и американские гражданство, попал в доклад министерства финансов США о лицах, приближённых к Владимиру Путину. После попадания в список основанная им компания подешевела на 3 миллиарда долларов, а сам он потерял почти половину из 3 миллиардов своего состояния.

В декабре того же года бизнесмен потребовал через суд удалить себя из списка. Его защита настаивала, что его нельзя называть олигархом и что большая часть его бизнеса никогда не была связана с Россией. Он остаётся единственным россиянином, который смог добиться удаления из списка.

Через полгода иск был отозван, а бизнесмен заключил с Минфином мировое соглашение. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием, пишет Forbes.
svoboda.org
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