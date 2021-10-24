В 2018 году он подал в суд на министерство финансов США, требуя исключить себя из составленного ведомством списка приближённых к Владимиру Путину российских олигархов.





Гапонцев родился в Москве, окончил Львовский политехнический институт и аспирантуру Московского физико-технического института. С 1967 года работал в Институте радиотехники и электроники союзной Академии наук.





После развала СССР занялся бизнесом. Он разрабатывал и продавал промышленные лазеры и их элементы и оптоволокно. Основанная им IPG Photonics – один из крупнейших производителей промышленных лазеров в мире, её рыночная капитализация составляет $8,9 миллиарда долларов.





В январе 2018 года Гапонцев, у которого к тому времени было уже и американские гражданство, попал в доклад министерства финансов США о лицах, приближённых к Владимиру Путину. После попадания в список основанная им компания подешевела на 3 миллиарда долларов, а сам он потерял почти половину из 3 миллиардов своего состояния.





В декабре того же года бизнесмен потребовал через суд удалить себя из списка. Его защита настаивала, что его нельзя называть олигархом и что большая часть его бизнеса никогда не была связана с Россией. Он остаётся единственным россиянином, который смог добиться удаления из списка.





Через полгода иск был отозван, а бизнесмен заключил с Минфином мировое соглашение. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием, пишет Forbes.