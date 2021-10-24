За год активы Беларусбанка выросли более чем на 1 миллиард
Более 99% активов банка принадлежат государству.
Крупнейший банк страны – Беларусбанк – отчитался за три первых квартала. Активы на 1 октября оценены более чем в 38 млрд рублей. То есть за год рост составил примерно 1,3 млрд, сообщает OFFICE LIFE.
Кредитный портфель равен 28,1 млрд (годом ранее – 27,3 млрд). Прибыль составила около 333 млн (было 248,7 млн).
Доля государства в Беларусбанке превышает 99%. Недавно компания продала частным лицам примерно 0,095%.
10:23 24/10/2021
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