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Украина запустила аукционы на импорт электроэнергии из Беларуси

Компания «Укрэнерго» запустила аукционы на импорт электроэнергии из Беларуси и России, сообщает «Экономическая правда».

Как поясняет издание, сегодня, 22 октября, стартовали аукционы «по распределению межгосударственных сечений с РФ и Беларусью» на ноябрь.

Возможный объем импорта энергии из Беларуси оценивается в 1000 МВт, из России — в 1540 МВт. «Укрэнерго» будет принимать заявки до 24 октября включительно. Результаты аукциона будут опубликованы 29 октября, пишет officelife.media
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