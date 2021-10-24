Украина запустила аукционы на импорт электроэнергии из Беларуси
Компания «Укрэнерго» запустила аукционы на импорт электроэнергии из Беларуси и России, сообщает «Экономическая правда».
Как поясняет издание, сегодня, 22 октября, стартовали аукционы «по распределению межгосударственных сечений с РФ и Беларусью» на ноябрь.
Возможный объем импорта энергии из Беларуси оценивается в 1000 МВт, из России — в 1540 МВт. «Укрэнерго» будет принимать заявки до 24 октября включительно. Результаты аукциона будут опубликованы 29 октября, пишет officelife.media
09:57 24/10/2021
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