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У сети Green хотят изъять имущество, доставшееся по наследству от ProStore

Внешний управляющий банкротящегося ЗАО «Простор-Трейд» (одного из юрлиц сети ProStore) сообщил на заседании Экономического суда в Минске, что часть имущества компании осталась на нынешних площадях сети Green («Гринрозница») и она будет истребована через суд, сообщает Office Life.

У сети Green хотят изъять имущество, доставшееся по наследству от ProStore
Пока не уточняется, что это за имущество. Вероятнее всего речь идет о торговом оборудовании, которое досталось Green «в наследство» от ProStore либо в ТРЦ ArenaCity, либо в торговом центре в Шабанах.

На данный момент внешний управляющий активно взыскивает «дебиторку» с должников «Простор-Трейд». Продано имущество более чем на 3 млн рублей. Остались долги — свыше 174,9 млн. Непроданная собственность оценивается в 5,4 млн, а на расчетном счету числится около 57,5 тыс. рублей. То есть средств явно недостаточно, поэтому суд продлил срок ликвидации компании до 14 января 2022 года.

Как сообщалось, ранее ЗАО «Простор-Трейд» уже продавало свое имущество для погашения долгов. Причем покупателем было другое юрлицо сети ProStore — «Просторитейл». Сейчас в реестре на нем числятся два гипермаркета в Минске: в Малиновке и Каменной Горке возле МКАД. Остальные магазины отошли к другим сетям, и, кроме «Простор-Трейд», банкротится также «Простормаркет». Дедлайн ликвидации последнего — 21 декабря 2021 года.

У ProStore также осталась компания «Простормаркет Плюс», на которой числится торговый центр в Малиновке.

Еще летом представители компании Colliers сообщили о проведении в первом полугодии сделки по покупки компанией «Табак-инвест» торгового комплекса «Горка дом» в минском микрорайоне «Каменная горка», в котором размещен один из двух оставшихся гипермаркетов ProStore. Цена за комплекс составила $16,9 млн. На месте ProStore должен появиться торговый объект «Корона».

Под ТМ ProStore останется работать только торговый центр в Малиновке. Надолго ли?
belretail.by
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