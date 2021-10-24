Пока не уточняется, что это за имущество. Вероятнее всего речь идет о торговом оборудовании, которое досталось Green «в наследство» от ProStore либо в ТРЦ ArenaCity, либо в торговом центре в Шабанах.





На данный момент внешний управляющий активно взыскивает «дебиторку» с должников «Простор-Трейд». Продано имущество более чем на 3 млн рублей. Остались долги — свыше 174,9 млн. Непроданная собственность оценивается в 5,4 млн, а на расчетном счету числится около 57,5 тыс. рублей. То есть средств явно недостаточно, поэтому суд продлил срок ликвидации компании до 14 января 2022 года.





Как сообщалось, ранее ЗАО «Простор-Трейд» уже продавало свое имущество для погашения долгов. Причем покупателем было другое юрлицо сети ProStore — «Просторитейл». Сейчас в реестре на нем числятся два гипермаркета в Минске: в Малиновке и Каменной Горке возле МКАД. Остальные магазины отошли к другим сетям, и, кроме «Простор-Трейд», банкротится также «Простормаркет». Дедлайн ликвидации последнего — 21 декабря 2021 года.





У ProStore также осталась компания «Простормаркет Плюс», на которой числится торговый центр в Малиновке.





Еще летом представители компании Colliers сообщили о проведении в первом полугодии сделки по покупки компанией «Табак-инвест» торгового комплекса «Горка дом» в минском микрорайоне «Каменная горка», в котором размещен один из двух оставшихся гипермаркетов ProStore. Цена за комплекс составила $16,9 млн. На месте ProStore должен появиться торговый объект «Корона».





Под ТМ ProStore останется работать только торговый центр в Малиновке. Надолго ли?