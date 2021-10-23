



Согласно данным на июль 2021 года, обнародованным ресурсом Rekvizitai.lt, число сотрудников самого крупного работодателя с белорусским капиталом компании Epam sistemos, составляло 262 человека, пишет Завтра твоей страны.





Эта компания, основателем, руководителем и акционером которой является экс-минчанин Аркадий Добкин, открыла полноценный центр разработки в Вильнюсе только в октябре прошлого года. Но уже за год дочка EPAM Systems сумела опередить по штату многие крупные IT-компании, работающие на литовском рынке, в том числе, десятилетиями.





В их числе, например, входящие в топ-50 крупнейших налогоплательщиков Литвы в сфере информации и связи Asseco Lietuva (201 сотрудник), Tieto Lietuva (121), CGI Lithuania (201), BALTIC AMADEUS (228), INSOFT (177), DXC Technology Baltic (221), Softera Baltic (112), Bentley Systems Europe (234) и EIS Group Lietuva (168). По числу сотрудников EPAM Systems уже входит в топ-20 крупнейших IT-компаний, работающих на литовском рынке.





В целом в конце 2020-го и в течение 2021 года офисы и центры разработки в Литве открыли свыше десяти белорусских IT-бизнесов. Крупнейшими по штату из них после EPAM Systems по состоянию на середину июля этого года являлись Flo Health LTU (44 сотрудника), Coherent Solutions (36), Belka Games LT (19) и Itransition (19).





Особенностью, по крайней мере на этапе становления бизнеса в Литве, является достаточно высокий уровень средних зарплат у белорусских IT-компаний.





Coherent Solutions с показателем 4 606,90 евро в июле этого года входила в число лидеров среди литовских работодателей в этой сфере. Еще у трех компаний с белорусским капиталом (EPAM sistemos, Flo Health LTU и Belka Games LT) средние зарплаты были выше 4 тысяч евро, что, судя по данным Rekvizitai.lt, встречается в высшем эшелоне литовской IT-сферы не так часто.





Сравнительный уровень средних зарплат в IT-компаниях в Литве, топ-10 Компания Средняя зарплата в июле 2021 г. ORACLE EAST CENTRAL EUROPE 7 653,74 Coherent Solutions 4 606,90 EPAM sistemos 4 242,33 EIS Group Lietuva 4 209,99 IBM LIETUVA 4 097,56 Bentley Systems Europe B. V. filialas 4 089, 97 Flo Health LTU 4 050,09 Belka Games LT 4 008,68 DevBridge LT 3 985,72 Itransition 3 957,64

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