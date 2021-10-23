



27-29 октября в Варшаве пройдет форум «Belarus Business Harbour». Мероприятие состоится в зале котировок Варшавской фондовой биржи, организаторы планируют онлайн-трансляцию в Youtube.





Организаторами форума выступают Ассоциация белорусского бизнеса за рубежом (АВВА) и CASE Belarus – Центр социально-экономических исследований Беларуси.





На сайте форума отмечается, пишет Салідарнасць, что форум пройдет под почетным патронажем Светланы Тихановской. Она заявлена также в качестве одного из спикеров. В списке также Александр Кнырович, Павел Данейко, Вадим Прокопьев, Кирилл Волошин, Алесь Алехнович, Сергей Чалый, Павел Данейко, Олег Гулак и многие другие.





На форуме обсудят поддержку ЕС и Польши для Беларуси, вопросы финансовой поддержки для белорусского бизнеса за рубежом. Также темами для обсуждения станут основные отличия польского и белорусского рынков, легальные аспекты ведения бизнеса в Польше и ЕС и т.д.





Организаторы рассчитывают, что благодаря присутствию ряда спикеров от европейских и польских структур, будет создана диалоговая площадка для представления и защиты интересов белорусского бизнеса.



