Как дорогая нефть помогает белорусскому рублю





Главная финансовая новость последних недель — постепенное укрепление белорусского рубля по отношению к главным «оппонентам» доллару и евро. Апогеем стал день, пишет ВГ, когда доллар за раз подешевел на 1,83 копейки, а евро — на 2,18.





По мнению Вадима Иосуба, падение курсов валют вызвано ростом российского рубля. Он в свою очередь набирает мощь на фоне растущих цен на нефть в мире — стоимость барреля «чёрного золота» марки Brent приближается к 85 долларам. В последний раз такой высокий ценник на нефть отмечался в октябре 2018 года. При этом доллар в России подешевел с 72 до 71,3 российского рубля, или на 1%, — это уровни июля прошлого года.





— Когда мы говорим о белорусском рубле, я бы рекомендовал смотреть не на курс доллара или евро по отдельности, а на стоимость всех трёх иностранных валют или на стоимость валютной корзины. С одной стороны, белорусский рубль действительно укрепляется, но с другой — не так сильно по отношению к доллару. В целом укрепление белорусского рубля говорит о том, что предложение валюты превышает спрос на неё, — отмечает экономист.



Каким будет доллар к Новому году?

Если не включат печатный станок (а этого, скорее всего, не произойдёт), то за одного «американца» будут давать столько же, сколько и сейчас, — в диапазоне от 2,45 до 2,5 рубля, считает Вадим Иосуб. Бежать в обменник он не советует:





— Сдавать доллары или придержать? Это зависит от того, какую цель преследуете. Если нужно сохранить валютные заначки, то держите валюту у себя — 100 долларов останутся ими в любом случае. Но если хочется спекулировать на курсе, то нужно быть готовым к тому, что вместо заработка можно потерять сбережения.





К слову, укрепление белорусского рубля положительно сказалось на банковских вкладах. Белорусы массово понесли в банки рублёвые накопления, говорит статистика. Более того, двадцать месяцев подряд валютные вклады из банков забирали, в сентябре валюту снова начали оставлять в банках.





— Изменились ставки по процентам. Если для валютных вкладов годовые составляли не более 1 %, то сейчас их подняли до 4,5 %. Благодаря этому изменилось поведение вкладчиков. По рублёвым вкладам годовые достигают 17–18 %, что тоже выгодно, — пояснил экономист.

Почему растут цены в магазинах?

Цены на товары и услуги с начала года и по сентябрь выросли на 10,2 %. Больше всего за девять месяцев подорожали продукты питания, меньше всего — услуги. Об этом сообщает Белстат. Эксперт не видит в двухзначной инфляции ничего удивительного — цены у нас растут вслед за ростом цен по всему миру.





— Трудно представить себе ситуацию, когда во всём мире цены растут, а в Беларуси они, наоборот, снижаются. Если отмотать назад, то было время, когда у нас инфляция могла достигать десятков или даже сотен процентов. Поэтому по белорусским меркам 10 % — это не так уж и страшно. Если прогнозировать, как изменятся цены к Новому году, то я думаю, что инфляция составит 9,5–10,5 % в годовом выражении, — отмечает Вадим Иосуб.





Напомним, что с февраля в Беларуси нельзя поднимать цены на социально значимые товары. Однако периодически «разрешатся» дорожать некоторым из них — например, мясу, молочным продуктам, рису. Как считает экономист, если не давать товарам прибавлять в цене, то они попросту исчезнут из магазинов.





Актуальная тема — тарифы на АЗС. В этом году цифры на заправках менялись около тридцати раз. Как объяснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, в сентябре цены на топливо выросли на 2 % из-за увеличения мировых цен на нефть.





— Топливо у нас будет дорожать независимо от того, как ведут себя цены на мировом рынке. Потому что в Беларуси действует негласное правило: если в мире дорожает нефть, то дорожает топливо и у нас. Если в мире нефть дешевеет, то у нас топливо всё равно дорожает. Нужно быть готовыми к тому, что цены будут регулярно подниматься на 1 копейку, — добавил эксперт.

Что с зарплатами?

После долгого роста в августе в Беларуси средняя зарплата упала — в июля была 1471,7 рубля, через месяц — на 8,5 рубля меньше. Аналогичная картина и у гродненцев — в августе по сравнению с июлем сократилась на 32,7 рубля.





— Падение уровня зарплат — это реакция на то, что у нас замедляется рост экономики. Чтобы зарплаты росли, необходим рост экономики. Есть ещё один способ — включить печатный станок, но у нас этого, к счастью, не случилось, — отмечает аналитик.





По его словам, на падение темпов роста экономики западные санкции влияния не оказали — их должны почувствовать ближе к концу года.







