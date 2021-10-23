



Аргументы разные, начиная от “неужели налогов мало, так еще один получите” и до “платить не буду, потому что дороги плохие”. Аргументы аргументами, но “фишка” в том, что если занять позицию “не платить”, то экономия получится временной, пишет “Автобизнес”.





Цена полного игнора: как накажут, если не платить транспортный налог





Согласно ст.8 Общей части Налогового кодекса (далее – кодекс) транспортный налог относится к республиканским налогам. Как видно из бюджета на 2021 год, дорожное хозяйство потребляет львиную долю финансирования отраслей белорусской экономики. Именно транспортный налог определяет тут главенствующую роль: ремонт дорог, дорожной инфраструктуры, содержание всего этого хозяйства в надлежащем состоянии – дело затратное.





(из бюджета на 2021 год)





Неуплата транспортного налога означает, что, выражаясь юридическим языком, налоговое обязательство считается неисполненным (ч.5 ст.42 кодекса). Раз так, то в силу статьи 55 кодекса начисляются пени за каждый календарный день просрочки в течение всего периода неисполнения обязанности по уплате налога.





Например, если ваше транспортное средство по весу не превышает 1,75 тонны, то сумма транспортного налога будет составлять 81 рубль. Чем дольше не платить, тем больше будет “бонус” к налогу. Важный момент: “на выходе” пеня не должна превышать размер налога – в нашем случае это 81 рубль. Таким образом, с учетом самого транспортного налога и максимального размера пени сумма, подлежащая к уплате при игнорировании обязанности уплаты налога, будет составлять 162 рубля.





Кому интересно, берем в руки калькулятор и самостоятельно рассчитываем пеню по этой формуле:









Но пеня в итоге может стать лишь “цветочками”, которые при дальнейшем игнорировании закона могут превратиться в “ягодки”.





От штрафов…

В интернете появилась информация, что при неуплате транспортного налога налоговая инспекция имеет право возбуждать административные дела. Если открыть Административный кодекс, там есть лишь одна статья, которая подходит по смыслу, – ст.14.4 КоАП “Неуплата или неполная уплата суммы налога, сбора (пошлины), платежа, взимаемого таможенными органами“. Таможенными органами? Но ведь транспортный налог взимается налоговой инспекцией. Можно ли эту статью применять к транспортному налогу? В поисках правды пришлось пообщаться с опытными юристами, адвокатами, но мнения по данному поводу разделились, от “конечно” до “ни в коем случае”. Поэтому мы обратились на горячую линию Министерства по налогам и сборам по Минску, откуда нас отправили в районную налоговую инспекцию. Налоговый инспектор также оказалась в замешательстве: мол, данную статью при неуплате транспортного налога применять можно, но “взимаемые таможенными органами”… “Позвоните нашим юристам” – таков был совет.





Делаем как сказали, но юристы ответили, что по вопросам законодательства консультируют только представителей налоговой инспекции. Спасибо налоговому инспектору, которая не поленилась и сама получила у юристов ИМНС нужную информацию. Вердикт: “Статья 14.4 КоАП применяется при неуплате транспортного налога в связи с тем, что сотрудники ИМНС правомочны составлять и рассматривать протоколы по данной статье в силу статей 3.13, 3.30 ПИКоАП”.





Часть 8 статьи 14.4 КоАП: неуплата или неполная уплата физическим лицом суммы налога, влечет ответственность в виде штрафа в размере 40% неуплаченной суммы, но не менее 10 базовых величин (1 БВ – 29 руб. – Прим. редакции).





Вновь беремся за расчеты на примере автомобиля массой не более 1,75 тонны, за который нужно уплатить 81 рубль транспортного налога. 40% этой суммы будет составлять 32,4 рубля. Вроде бы прибавь эту сумму к сумме транспортного налога – и вот он штраф, но не все так просто. Как следует из данной статьи, штраф 40% суммы, но не менее 10 базовых величин! Поэтому в нашем случае придется заплатить 290 рублей.





Таким образом, полная цена “игнора” следующая: 81 рубль (транспортный налог) + 81 рубль (пеня) + 290 рублей (штраф) = 452 рубля, то есть почти 190 долларов в эквиваленте. Весомо!





… до ареста имущества

При неуплате налога могут наложить арест на имущество. Эта процедура производится в присутствии владельца или с двумя понятыми при его отсутствии. Несложно догадаться, что в первую очередь речь идет о машине, но не забываем и про деньги на счетах в банках, в электронных кошельках – все это может стать объектом внимания налоговых органов. Оно вам надо?