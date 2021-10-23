







Тем самым власти хотят изменить знаменитый указ №345, который был принят в 2017 году и давал льготы бизнесу в сельских районах, пишет the-village.me.









Компании смогут арендовать или покупать помещения на селе без разрешения антимонопольных органов. Эта норма важна для крупных сетей, которые не могут превышать в каждом регионе определенный порог площади магазинов. Теперь барьер снимут.





Подобное в качестве эксперимента и ранее вводили в отдельных районах. The Village Беларусь рассказывал: так «Евроопт» зашел в Оршанский район несколько лет назад. Например, в поселке Копысь, практически на родине Александра Лукашенко, на 850 человек (!) населения работают аж три (!) «Евроопта». И чтобы не превысить 20-процентную долю в объеме розницы района, не мог открывать магазины в других деревнях и поселках района. Но указом Лукашенко № 297 «О проведении эксперимента» в Оршанском районе разрешили превышать этот показатель. Результат — «Евроопт» появился в поселке Ореховск, куда раньше не мог прийти как раз из-за ограничений.





Распространение этой практики повсеместно может привести к тому, что в каких-то районах или отдельных деревнях/поселках страны будет засилье магазинов одной сети — как с «Еврооптами» в Копыси.





Под магазины и другое можно будет сдавать даже ту недвижимость, на которую нет документов о госрегистрации. То же самое касается продажи помещений. Пока это невозможно, и собственники помещений на селе не всегда в состоянии даже оплатить восстановление утраченных документов, а значит, не могут ни сдать, ни продать помещения.





Для розничных магазинов и общепита в сельской местности введут особый тариф за электроэнергию: будет скидка почти 40%.





Другой важный пункт. Суммы, вложенные арендатором помещения в капремонт, могут зачитываться как арендная плата и эксплуатационные расходы.





В обосновании к проекту указа сказано, что с 2017 года, благодаря предыдущим льготам, на селе открыто 711 магазинов, 135 объектов общепита, 287 объектов бытового обслуживания