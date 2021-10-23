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Минэкономики говорит «да» социальному предпринимательству

Закрепление на законодательном уровне понятия «социальное предпринимательство» позволит активнее развивать в Беларуси социально ориентированный бизнес.



Закрепление на законодательном уровне понятия «социальное предпринимательство» позволит активнее развивать в Беларуси социально ориентированный бизнес, пишет Белорусы и рынок. Об этом заявила заместитель директора Департамента по предпринимательству Минэкономики Ирина в ходе круглого стола по вопросам социального предпринимательства.

— Данный институт есть ни что иное, как бизнес, направленный на смягчение или решение определенных социальных вызовов. Как правило, такие предприятия не ориентированы на получение сверхприбыли. Их основные достижения лежат в плоскости общественной полезности. И в этом заключается «ниша» для института социального предпринимательства: подставить плечо государству в решении соответствующих вызовов. Идеально, когда все это происходит на паритетных основах: предпринимательство, выполняя делегированную ему социальную функцию, понимает, что может рассчитывать на поддержку государства, – сказала она и подчеркнула, что «Министерство экономики всецело поддерживает идею, чтобы соответствующий нормативно-правовой акт появился в Беларуси».

— В России институт социального предпринимательства выделен в самостоятельную «группу» в рамках законодательства по содействию развитию малого и среднего бизнеса. Мы можем воспользоваться опытом соседей либо найти свой уникальный и подходящий именно нашей правовой системе формат», – сказала Бабаченок.

По ее мнению, принятие на законодательном уровне понятия социального предпринимательства позволит государству, с одной стороны, действенно поддержать социально ориентированный бизнес, с другой – совершенствовать механизмы такого партнерства по соответствующим направлениям, сообщает сайт Минэкономики.
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