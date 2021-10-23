Белорусское речное пароходство продает свой главный офис на берегу Припяти. Узнали, во сколько оценили здание в виде круизного лайнера
Это необычное строение в виде круизного лайнера, наверняка, замечал каждый, кто бывал в центре Мозыря. Здание Белорусского речного пароходства было возведено на набережной Припяти в 80-х годах. В последние годы часть помещений здания сдавалась в аренду, а сегодня оно полностью выставлено на торги. За оригинальную постройку в бело-голубых тонах хотят выручить, как минимум, 2,9 миллиона рублей.
Располагается главный офис «Белорусского речного пароходства» в самом центре Мозыря — на берегу Припяти, рядом с Дворцом культуры и городским загсом.
Общая площадь здания по улице Советской, 27а — 2840 квадратных метров, пишет Realt.by. Постройка имеет необычный дизайн и переменную этажность — 2−3 этажа. Конструктивная особенность здания − наблюдательная вышка (настоящая капитанская рубка!).
Вообще, первоначально здание в Мозыре было речным вокзалом. В советское время, когда судоходная отрасль переживала золотые годы, из города по Припяти можно было добраться до Пинска, Наровли, Киева и других городов. С распадом СССР пассажирские перевозки по Припяти практически прекратились. Сейчас в летнее время по белорусским рекам курсируют лишь экскурсионные теплоходы. Не способствует увеличению объемов перевозок и частое обмеление Припяти.
Продажа здания в Мозыре проходит на площадке РУП «Торговый дом Восточный». Аукцион назначен на 18 ноября.
Сумма задатка составляет 291 тысячу рублей, а начальная стоимость всего лота — 2,9 миллиона рублей (или 1,16 миллиона долларов). В ходе торгов она может и повыситься.
Справка.
«Белорусское речное пароходство» является основной организацией, осуществляющей перевозку грузов и пассажиров водным транспортом в Беларуси. В состав пароходства входит 8 речных портов, расположенных в Бресте, Пинске, Микашевичах, Гомеле, Мозыре, Речице, Могилеве и Бобруйске. В данный момент на балансе пароходства находится 51 буксирный теплоход, 98 барж-площадок, 7 пассажирских теплоходов и 24 единицы плавмеханизации.
Источник: Екатерина Апарина
13:17 23/10/2021
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