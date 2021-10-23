Располагается главный офис «Белорусского речного пароходства» в самом центре Мозыря — на берегу Припяти, рядом с Дворцом культуры и городским загсом.





















Вообще, первоначально здание в Мозыре было речным вокзалом. В советское время, когда судоходная отрасль переживала золотые годы, из города по Припяти можно было добраться до Пинска, Наровли, Киева и других городов. С распадом СССР пассажирские перевозки по Припяти практически прекратились. Сейчас в летнее время по белорусским рекам курсируют лишь экскурсионные теплоходы. Не способствует увеличению объемов перевозок и частое обмеление Припяти.









Продажа здания в Мозыре проходит на площадке РУП «Торговый дом Восточный». Аукцион назначен на 18 ноября.





Сумма задатка составляет 291 тысячу рублей, а начальная стоимость всего лота — 2,9 миллиона рублей (или 1,16 миллиона долларов). В ходе торгов она может и повыситься.













Справка.





«Белорусское речное пароходство» является основной организацией, осуществляющей перевозку грузов и пассажиров водным транспортом в Беларуси. В состав пароходства входит 8 речных портов, расположенных в Бресте, Пинске, Микашевичах, Гомеле, Мозыре, Речице, Могилеве и Бобруйске. В данный момент на балансе пароходства находится 51 буксирный теплоход, 98 барж-площадок, 7 пассажирских теплоходов и 24 единицы плавмеханизации.