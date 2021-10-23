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Лукашенко обещает дополнительные стимулы на покупку электромобилей

Лукашенко поставил перед правительством задачу расширить использование в Беларуси электротранспорта, в том числе за счет введения дополнительных стимулов.



"Теперь назрела необходимость введения дополнительных стимулов", - заявил Лукашенко на совещании с правительством, отметив необходимость сделать электромобилями более доступными для граждан и бизнеса.

"Кроме того, нельзя забывать об инфраструктуре. На заправочных станциях по всей республике должна быть возможность быстрой зарядки легковых электромобилей. На сегодняшний день лишь около 10% АЗС предоставляют такую услугу. Надо значительно больше. Мы недавно говорили с человеком, который за это отвечает, - руководитель "Белоруснефти". Задача перед ним поставлена, все вопросы решены, ничего больше его не сдерживает для того, чтобы наращивать такие мощности. Тем более что необходимое оборудование для этого Беларусь производит полностью. Хотел бы получить более четкие оценки ожидаемых последствий предлагаемых в этом направлении решений", - сказал пенсионер, пишет АФН.
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