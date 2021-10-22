"Инфобанк" составил рейтинг банков по величине и динамике активов, пишет Тhinktanks.by, основываясь на данных III квартала 2021 года.





Всего в Беларуси действует 24 коммерческих банка и ОАО «Банк развития Республики Беларусь». Их суммарные активы составляют на 1 октября 100 млрд рублей. При этом 74,7% всех активов сконцентрировано в 7 из них.





Самый крупный банк – ОАО «АСБ Беларусбанк» имеет активы на 15,2 млрд долларов в эквиваленте, это 38% всех банковских активов.





За III квартал 2021 года нарастили свои активы (в рублевом эквиваленте) – 16 банков, снизились активы – в 9 банках. Наибольший процентный прирост активов – у Банка ВТБ (Беларусь), наибольшее снижение активов – у Идея банка.





Небольшой прирост активов самых крупных Беларусбанка и Белагропромбанка во многом определили такой малый прирост активов суммарно всей банковской системы.





С весны 2020-го начался длительный период экономического кризиса в Беларуси, сначала вызванный ковид-пандемией, усиленный позже, в августе, кризисом внутриполитическим, который в 2021 году преобразовался во внешнеполитический, и в итоге – в санкции. Почти весь этот период сопровождался выносом населением депозитов.

Всё это привело к существенным объемным и структурным изменениям в активах банков. Больше пострадали от кризисов, и особенно от политического кризиса, малые банки. А лучший результат – у банков средней величины. На статистику крупных банков негативно повлияла история с "Белгазпромбанком".











