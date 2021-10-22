Аэродром возле Ганцевичей построили еще в 1980 году





Самую большую выручку принесла продажа бетонной площадки бывшего аэродрома возле Ганцевичей. Сама площадка (общая площадь 11,6 тысячи квадратных метров) была построена еще в 1980 году, а начальную цену на нее установили в размере 14150 рублей, пишет 1reg.by. В итоге этот лот приобрела частная компания, добавив к стартовой стоимости еще 5%.





Как и ганцевичский аэродром, впервые на торги выставлялось здание склада в центре Барановичей – на улице Ленина. Ранее здание площадью 73,4 квадратных метров принадлежало Барановичской административно-технической инспекции. Теперь этот лот на тех же условиях (8190 рублей стартовой цены + 5%) был продан физическому лицу.





Здание в центре Барановичей нашло нового владельца





Также новые владельцы появились у котельной Барановичского районного ЖКХ в поселке Кабушкина (ее купила местная организация) и у двух бань в Брестском районе: в деревне Новые Лыщицы здание приобрел местный житель, а в агрогородке Медно – частная компания.





Баню в деревне Новые Лыщицы купил на аукционе местный житель





Эти три объекта в торгах участвовали не впервые и теперь были проданы за одну базовую величину (29 рублей) с пятипроцентной надбавкой.





Несмотря на то, что были также претенденты и на три гаража в Пинске, торги по этим лотам организаторы аукциона решили признать несостоявшимися.





Фото Белорусской универсальной товарной биржи