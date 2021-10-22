Аэродром в Ганцевичском районе продали с аукциона единственному претенденту
Пять объектов недвижимости нашли новых владельцев на организованных комитетом «Брестоблимущество» электронных торгах, которые прошли 22 октября на площадке Белорусской универсальной товарной биржи. При этом формально торги не состоялись, поскольку на каждый из лотов поступило по одной заявке.
Аэродром возле Ганцевичей построили еще в 1980 году
Самую большую выручку принесла продажа бетонной площадки бывшего аэродрома возле Ганцевичей. Сама площадка (общая площадь 11,6 тысячи квадратных метров) была построена еще в 1980 году, а начальную цену на нее установили в размере 14150 рублей, пишет 1reg.by. В итоге этот лот приобрела частная компания, добавив к стартовой стоимости еще 5%.
Как и ганцевичский аэродром, впервые на торги выставлялось здание склада в центре Барановичей – на улице Ленина. Ранее здание площадью 73,4 квадратных метров принадлежало Барановичской административно-технической инспекции. Теперь этот лот на тех же условиях (8190 рублей стартовой цены + 5%) был продан физическому лицу.
Здание в центре Барановичей нашло нового владельца
Также новые владельцы появились у котельной Барановичского районного ЖКХ в поселке Кабушкина (ее купила местная организация) и у двух бань в Брестском районе: в деревне Новые Лыщицы здание приобрел местный житель, а в агрогородке Медно – частная компания.
Баню в деревне Новые Лыщицы купил на аукционе местный житель
Эти три объекта в торгах участвовали не впервые и теперь были проданы за одну базовую величину (29 рублей) с пятипроцентной надбавкой.
Несмотря на то, что были также претенденты и на три гаража в Пинске, торги по этим лотам организаторы аукциона решили признать несостоявшимися.
Фото Белорусской универсальной товарной биржи
Источник: Олег Супрунюк
11:37 23/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение